Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter già in questa sessione di Calciomercato è sicuramente Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano, infatti, non ha nascosto il proprio malumore per l'impiego ricevuto nel girone di andata e spinge per essere ceduto in un club che possa dargli maggiore spazio. Uno dei club maggiormente interessato è il Napoli, che cerca un rinforzo in mezzo al campo visto che Anguissa è andato in coppa d'Africa e dovrebbe tornare a febbraio.

Anche il Torino si sta muovendo sul mercato in cerca di rinforzi e in attacco l'obiettivo numero uno sarebbe il giovane centravanti ora in forza al Milan, Pietro Pellegri, pur essendo ancora di proprietà del Monaco.

Vecino nel mirino del Napoli

L'Inter farà poco in questa sessione invernale di calciomercato, visto che la priorità andrà alle cessioni vista la grande abbondanza a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei giocatori pronti a lasciare i nerazzurri è Matìas Vecino, che nelle scorse settimane non ha nascosto il proprio malumore dal ritiro con la propria Nazionale per lo scarso impiego ricevuto. Soltanto dodici le presenze all'attivo in campionato, mettendo a segno una rete, entrando spesso a partita in corso.

Su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi il Napoli, che qualche sondaggio per lui lo aveva fatto già nelle scorse sessioni. Il classe 1991 piace molto a Luciano Spalletti, che lo volle proprio a Milano nel 2017, prendendolo dalla Fiorentina pagando la clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Visto il contratto in scadenza a giugno, il club meneghino non potrà chiedere una cifra alta per lasciare andare Vecino, ma le due società potrebbero anche accordarsi per uno scambio alla pari che possa portare benefici ai due bilanci. Nell'affare, infatti, potrebbe entrare Andrea Petagna, che rischia di trovare sempre meno spazio all'ombra del Vesuvio visto che Osimhen non è partito per la coppa d'Africa.

Torino su Pellegri

Anche il Torino potrebbe fare qualcosa a gennaio. I granata sono in cerca di un rinforzo in attacco e avrebbero messo nel mirino il giovane centravanti attualmente in forza al Milan, Pietro Pellegri. Il classe 2001 è di proprietà del Monaco e con la maglia rossonera ha giocato poco quest'anno, con sole sei presenze all'attivo, gran parte subentrando a partita in corso.

Il Milan è pronto a lasciarlo andare ma in cambio, come indennizzo, sembrerebbe pronto a chiedere al Torino una opzione sul cartellino di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano piace molto ma è conteso con altri club, tra cui l'Inter, e riuscire a strappare almeno l'opzione rappresenterebbe un piccolo vantaggio rispetto ai cugini.