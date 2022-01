L'Inter avrebbe raggiunto l'accordo per le prestazioni di Andrè Onana. Secondo quanto riportato dalle notizie provenienti dalla Francia, il portiere avrebbe anche ricevuto il consenso dall'Ajax per recarsi oggi 4 gennaio a Milano per le visite mediche di rito. Terminerà la stagione con gli olandesi ma dovrebbe firmare un contratto di cinque anni. L'estremo difensore, prelevato a parametro zero, dovrebbe ricevere l'eredità di Samir Handanovic, con il quale potrebbe svolgere una sorta di apprendistato prima di calarsi definitivamente nel campionato italiano.

Lo sloveno ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe decidere di allungare il suo rapporto con il club milanese per un altro anno. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche la Lazio di Claudio Lotito.

Marotta vorrebbe spiazzare tutti ingaggiando Bremer

La squadra presieduta dagli Zhang avrebbe messo nel mirino anche le prestazioni di Gleison Bremer. Il calciatore del Torino ha il contratto in scadenza nel 2023 ma piacerebbe anche al Napoli ed al Milan. I nerazzurri vorrebbero battere la concorrenza già a gennaio e sarebbero disposti ad inserire come contropartita tecnica Kolorav e uno tra Stefano Sensi e Matias Vecino. Il serbo sarebbe fuori dai piani tecnici di Inzaghi e dovrebbe lasciare la Pinetina al termine della stagione.

Stesso discorso per l'ex Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel 2022 e che piacerebbe a Napoli e Roma. Sensi, invece, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. La Fiorentina lo vorrebbe inserire al centro del progetto di Italiano ma lui vorrebbe giocarsi le sue carte a Milano anche se le precarie condizioni fisiche hanno indotto Inzaghi a puntare su Calhanoglu.

L'Inter sarebbe su Bensebaini

La società nerazzurra avrebbe bisogno di un terzino sinistro. Vista le difficoltà per il rinnovo di Ivan Perisic, ci sarebbero stati dei sondaggi per il giocatore del Borussia Monchengladbach che ha messo a segno 16 gol in 71 presenze e possiede a un piede caldissimo sui calci da fermo.

Il ragazzo algerino ha il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbe una valutazione del contratto di circa venti milioni di euro. Resta in sospeso la pista che poterebbe a Lucas Digne. Il terzino sarebbe in rotta con il tecnico dell'Everton, Rafael Benitez e piacerebbe anche al Napoli. Gli inglesi aprirebbero al prestito con diritto di riscatto e l'ex Barcellona non avrebbe problemi a lasciare il club già nella sessione del mercato invernale. Digne potrebbe essere un colpo low cost per l'Inter che potrebbe perdere appunto Perisic al termine della stagione perché il suo contratto scade nel 2022.