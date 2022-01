In questi giorni, la Juventus è stata al centro di alcune voci di mercato che hanno coinvolto Alvaro Morata. Lo spagnolo sembrava a un passo dal Barcellona, ma nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, il numero 9 juventino avrebbe avuto un contatto con Massimiliano Allegri e una delegazione della dirigenza. A Morata sarebbe stata confermata l'intenzione di tenerlo almeno fino a giugno. La Juventus non vorrebbe privarsi dello spagnolo e non è nemmeno da scartare l'ipotesi di un riscatto a fine stagione. Dunque, a meno di clamorose sorprese, la storia tra Morata e il club bianconero dovrebbe andare avanti.

La Juventus prepara la gara contro il Napoli

La Juventus, in questi giorni, è divisa tra campo e mercato. Mentre la dirigenza si è occupata della questione legata a Morata, Massimiliano Allegri sta pensando al campo. Il tecnico livornese avrebbe appunto avuto anche un confronto con lo spagnolo per ribadirgli la sua fiducia. Dunque Alvaro Morata va verso una maglia da titolare nella sfida contro il Napoli del 6 gennaio.

La Juventus avrebbe deciso di puntare ancora sullo spagnolo, anche perché le varie alternative non avrebbero convinto fino in fondo. I bianconeri avrebbero fatto dei sondaggi per Mauro Icardi, ma non si sono detti disposti ad accettare una formula impegnativa e lo avrebbero preso solo per sei mesi.

Un'altra delle ipotesi portava a Milik, ma in questo caso la situazione era ancora più complicata poiché il Marsiglia chiedeva 20 milioni. Dunque, la Juventus avrebbe ribadito la sua fiducia a Morata e non sarebbe disposta a "restituirlo" all'Atletico Madrid, che poi lo avrebbe girato al Barcellona.

Dubbio Bonucci

Mentre la situazione di Alvaro Morata sarebbe in fase di risoluzione, la Juventus deve pensare alle questioni di campo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Massimiliano Allegri, anche per la gara contro il Napoli, dovrà fare i conti con alcune defezioni. Infatti, mancheranno Giorgio Chiellini, Carlo Pinsoglio e Arthur che sono positivi al Covid. Inoltre, Leonardo Bonucci non è al meglio e le sue condizioni sono da monitorare. Sembra difficile che Massimiliano Allegri possa rischiarlo.

Dunque Daniele Rugani dovrebbe affiancare Matthijs De Ligt.

In ogni caso se ne saprà qualcosa di più nella giornata di domani 5 gennaio, quando ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e l'allenamento di vigilia del match contro il Napoli. Per questa partita resta da capire se Paulo Dybala e Federico Chiesa saranno titolari. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi fisici e da alcuni giorni lavorano regolarmente in gruppo.

Gli altri dubbi di formazione riguardano la difesa e il centrocampo. In particolare resta da capire come sta Luca Pellegrini, reduce da una sindrome influenzale: se non dovesse essere al top al suo posto giocherà Alex Sandro. In mezzo al campo la certezza è Manuel Locatelli ma Massimiliano Allegri dovrà decidere chi affiancargli.