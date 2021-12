In casa Inter si riflette sulle mosse da attuare nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Uno dei giocatori in bilico è sicuramente Stefano Sensi, che non ha trovato molto spazio in questa prima parte della stagione, sia per qualche problema fisico ma, soprattutto, per le scelte tecniche del proprio allenatore, Simone Inzaghi. Per questo motivo non è da escludere una cessione, con la Juventus che in questi ultimi giorni avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. Un giocatore che potrebbe infiammare il mercato, non è da escludere già a gennaio, poi, è Andrea Belotti, che dirà addio con ogni probabilità al Torino, anche se bisogna vedere se ciò accadrà subito o al termine della stagione, quando andrà in scadenza di contratto.

Juventus su Sensi

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter questo inverno è sicuramente Stefano Sensi. Il centrocampista vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto successo in questa prima parte della stagione, in cui ha collezionato soltanto nove presenze in campionato, partendo sempre dalla panchina, e giocando due spezzoni in Champions League. Troppo poco per un calciatore che, comunque, sembra aver superato i problemi fisici e spesso è stato a disposizione di Simone Inzaghi che, però, non sembra voler puntare su di lui.

Negli ultimi giorni per il classe 1995 avrebbe mostrato interesse la Juventus, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa alzare il tasso tecnico del reparto.

Non è una trattativa semplice, visto che Sensi è un calciatore in cerca di rilancio ma l'Inter è disposta a cederlo ad una rivale come la società bianconera soltanto a titolo definitivo. Proprio per questo motivo il club torinese sarebbe pronto a proporre uno scambio alla pari con Aaron Ramsey, che proprio come Sensi cerca il rilancio dopo una prima parte di stagione passata più in infermeria che in campo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bisognerà vedere se la proposta verrà presa in considerazione da Ausilio e Marotta o se sarà rispedita al mittente.

Milan, Napoli e Fiorentina su Belotti

Un giocatore che potrebbe infiammare la sessione invernale di calciomercato è Andrea Belotti. Il Gallo piace a Napoli, Milan e Fiorentina e il Torino avrebbe aperto le porte ad una cessione già a gennaio per non perderlo a parametro zero a giugno.

Gli azzurri sono pronti a proporre uno scambio alla pari mettendo sul piatto il cartellino di Andrea Petagna, in modo che i granata avrebbero anche il sostituto in rosa.

I viola, invece, potrebbero offrire il cartellino di Sofyan Amrabat, che piace da tempo al Toro, con Ivan Juric che è un suo grande estimatore.

I rossoneri, dal proprio canto, potrebbero giocarsi la carta Rade Krunic, mentre sembra essere tramontata l'ipotesi di uno scambio con Pobega, visto che il Milan punta su di lui per il futuro.