La Juventus nelle ultime stagioni ha avuto giocatori che si sono rivelati decisivi nella vittoria di tante competizioni nazionali. Fra questi spicca Miralem Pjanic, arrivato in bianconero nel 2015 e rimasto a Torino fino all'estate 2020 prima dell'approdo al Barcellona. Una stagione difficile nella società catalana prima del trasferimento in prestito al Besiktas. Di recente il bosniaco è stato protagonista di un'intervista a Tuttosport, in cui ha avuto modo di parlare della sua esperienza professionale nella società bianconera.

Pjanic ha dichiarato di avere ricordi bellissimi della Juve e di sperare quanto prima di andare allo Juventus Stadium con suo figlio ad assistere a un match dei bianconeri.

In merito a un suo possibile ritorno in bianconero ha aggiunto che se si farà bene, ma in ogni caso augurerà sempre al meglio alla Juventus. Relativamente al campionato italiano e alla lotta per lo scudetto, secondo Pjanic sarà equilibrato fino alla fine, dando possibilità anche alla squadra di Allegri.

Sulla possibile partenza di De Ligt invece ha voluto suggerire al difensore di pensarci bene prima di lasciare la società bianconera.

Pjanic ha parlato della possibile partenza di De Ligt

"De Ligt ha fatto un’ottima scelta decidendo di crescere al fianco di Bonucci e Chiellini. Alla Juve è felice e quando sei felice, meglio restarci", queste le dichiarazioni di Miralem Pjanic in riferimento a Matthijs De Ligt e alle indiscrezioni di mercato che parlano di una sua possibile partenza a fine stagione.

Il centrocampista ha poi aggiunto che dipende dalle motivazioni, se ne avrà di nuove si vedrà. Altro giocatore per il quale si parla di una possibile partenza è Alvaro Morata. Lo spagnolo (secondo alcune indiscrezioni) potrebbe approdare al Barcellona già a gennaio. A tal riguardo Pjanic ha sottolineato: "L’unico consiglio che darei a chiunque, a prescindere da Morata, è di pensare due volte prima di lasciare un posto dove sei felice".

Altro argomento dell'intervista a Pjanic è stato Paulo Dybala e il suo prolungamento di contratto. Secondo lui l'argentino è un giocatore da tenere sempre anche perché ha una mentalità vincente.

L'elogio al tecnico Massimiliano Allegri

Il centrocampista Miralem Pjanic ha voluto parlare anche del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: secondo lui sarebbe il migliore allenatore del campionato italiano, sottolineando di essersi trovato molto bene con lui come tecnico nella sua esperienza professionale alla Juventus.

Pjanic ha poi aggiunto: "Sono certo che Allegri sia il tecnico giusto per riportare la Juventus al top nel campionato italiano e in Europa".