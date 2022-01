La Juventus sarebbe al lavoro per regalare soprattutto un attaccante a Massimiliano Allegri. Nel mirino ci sarebbe sempre Dusan Vlahovic che avrebbe serie offerte anche dall'Arsenal. La sua valutazione sarebbe di circa settanta milioni di euro ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia. La scadenza del contratto è prevista nel 2023 e non avrebbe intenzione di rinnovare con la dirigenza toscana. La società torinese vorrebbe beffare le concorrenti anticipando il colpo nei prossimi giorni proponendo uno scambio con Dejan Kulusevski più un conguaglio economico di circa trentacinque milioni di euro.

La trattativa sarebbe ancora in fase embrionale perché Rocco Commisso vorrebbe incassare l'intera somma dal cartellino del classe 2000. I contatti sarebbero in corso con l'agente del ragazzo e i dirigenti bianconeri sarebbero pronti anche a sacrificare Alvaro Morata, che piacerebbe al Barcellona, per fare posto all'attaccante della Fiorentina.

L'idea per il centrocampo sarebbe targata De Jong

Allegri avrebbe chiesto anche un rinforzo per il centrocampo e, nelle ultime ore, sarebbe comparso il nome di Frenkie De Jong che potrebbe prendere il posto di Arthur. L'affare, se dovesse andare in porto, potrebbe essere proiettato per giugno e l'interesse dei catalani per Alvaro Morata farebbe la differenza.

L'olandese è stato pagato circa 75 milioni di euro dal Barcellona ma la Juventus metterebbe da parte un corposo bottino se riuscisse a cedere Arthur con il diritto o obbligo di riscatto. Il brasiliano sarebbe valutato circa quaranta milioni di euro e l'Arsenal avrebbe serie intenzioni di ingaggiarlo. In uscita da Torino poi dovrebbe esserci anche Aaron Ramsey che avrebbe estimatori in Premier League dove Newcastle e Aston Villa avrebbero già chiesto informazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Juve e Psg avrebbero potuto scambiare Icardi e Kean

Il club torinese avrebbe potuto ingaggiare anche Mauro Icardi. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Paris Saint Germain avrebbe accettato uno scambio alla pari con Moise Kean. A bloccare le operazioni sarebbe stata la normativa Uefa che vieta a un tesserato di indossare tre maglie diverse in un'unica stagione (l'attaccante ha vestito quella della Juve, dell'Everton e avrebbe potuto indossare quella del Paris Saint Germain).

L'attaccante argentino sarebbe stato disposto a trasferirsi alla Continassa perché avrebbe avuto modo di rilanciarsi dopo che è stato superato nelle gerarchie da Messi, Neymar e Mbappè. La sua valutazione attuale sarebbe di circa quaranta milioni di euro. Allegri avrebbe accettato lo scambio perché considera Kean la seconda scelta rispetto all'ex Real Madrid Alvaro Morata.