La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il mercato ma anche per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene in una recente intervista la società bianconera a febbraio incontrerà i cinque giocatori in scadenza a fine stagione, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Dalla Spagna però arrivano notizie in merito al futuro professionale del giocatore argentino. Ci sarebbe il Barcellona interessato e a gennaio potrebbe cercare di acquistarlo.

La società catalana potrebbe offrire alla Juventus uno scambio di mercato fra due giocatori in scadenza, ovvero Paulo Dybala e Dembélé.

Il giocatore francese non vorrebbe prolungare il suo contratto con il Barcellona e c'è il rischio che possa lasciare la Spagna a parametro zero a giugno. Per questo un eventuale scambio di mercato sarebbe utile non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico, con Barcellona e Juventus che eviterebbero di perdere a titolo gratuito due giocatori importanti.

Possibile scambio di mercato fra Dembélé e Dybala a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Barcellona potrebbe offrire il cartellino di Dembélé per Dybala a gennaio.

Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Il francese piace molto al tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe schierarlo in un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Rispetto a Dybala il francese è più giovane essendo un classe 1997. Sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani. Sembra difficile che la Juventus possa accettare uno scambio di mercato con il centrocampista, soprattutto perché il francese potrebbe arrivare a parametro zero a giugno. Inoltre attualmente la volontà di Dybala e quella della società bianconera sembra essere quella di proseguire insieme, anche se molto dipenderà dall'incontro fra le parti previsto a febbraio.

Intanto la Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. In caso di cessione di Ramsey e Arthur Melo potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Denis Zakaria, che piace perché bravo nell'impostazione di gioco. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno come Sardar Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo che piace per alla società bianconera e che potrebbe essere acquistato per circa 5 milioni di euro.