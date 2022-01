L'Inter starebbe sondando i profili che potrebbero potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La priorità dovrebbe essere un centravanti che possa essere in grado di far tirare il fiato a Edin Dzeko. Nel mirino dei nerazzurri sarebbe finito nuovamente Andrea Belotti. L'attaccante del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe prolungare il suo rapporto con la squadra allenata da Ivan Juric. Potrebbe essere un ottimo colpo a parametro zero al qual starebbe pensando anche il Milan. L'ex Palermo vorrebbe il trasferimento in una big e avrebbe già respinto le offerte molto ricche giunte da Newcastle, Al-Hilal e Toronto.

Derby col Milan per Alvarez

Un derby milanese si dovrebbe inscenare anche per il talento Julian Alvarez. L'argentino sarebbe in uscita dal River Plate e potrebbe liberarsi pagando la clausola da circa venti milioni di euro. Attualmente, anche grazie ai vari incontri con Ausilio e Baccin, il calciatore sarebbe più vicino ai nerazzurri che potrebbero ripetere un'operazione simile a quella che qualche anno fa ha portato Lautaro Martinez alla Pinetina. L'Inter, però, non mollerebbe nemmeno Gianluca Scamacca del Sassuolo, ritenuto il vero erede per caratteristiche tecniche di Edin Dzeko. Il calciatore ex Genoa avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro ma i dirigenti milanesi potrebbero inserire qualche contropartita tecnica per abbassare le pretese del club emiliano.

Il club allenato da Dionisi, infatti, potrebbe riprendere Sensi, fuori dalle gerarchie di Simone Inzaghi, per il centrocampo o chiedere i giovanissimi Martin Satriano e Pirola.

La Juventus vorrebbe il centrocampista ex Ajax, Van de Beek

La Juventus sarebbe, invece, sulle tracce di un centrocampista che possa garantire qualità al reparto di Massimiliano Allegri.

Nel mirino sarebbe finito Donny Van de Beek, già ai margini nel progetto di Solskjaer e poco considerato da Ralf Rangnick. Possibile che si proponga un prestito con diritto di riscatto ma, prima, i dirigenti di Andrea Agnelli dovrebbero mettere a segno delle operazioni in uscita. Nella lista dei partenti dovrebbero figurare i nomi di Arthur, Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey.

Il gallese non sarebbe stato mai ritenuto centrale nel progetto del tecnico toscano e dovrebbe far ritorno in Premier League, dove ad aspettarlo ci sarebbe il Newcastle del fondo Pif. Arthur, in caso di offerta, potrebbe partire ma sarebbe anche una seconda opportunità per reparto dei bianconeri. L'ex Barcellona, subentrato nella ripresa contro la Roma, ha dimostrato di essere in palla e di poter favorire i suoi compagni con le ottime qualità di palleggio che possiede.