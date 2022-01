L'Inter vorrebbe mettere a segno dei colpi di mercato per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti, si potrebbe anticipare l'arrivo di Filip Kostic. Il calciatore del Francoforte sarebbe scontento in Bundesliga e potrebbe arrivare a Milano con la formula che prevede un prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione sarebbe di circa quindici milioni di euro ma si starebbe dialogando per averlo nelle prossime settimane soprattutto in vista della sfida in programma a febbraio contro il Liverpool per gli ottavi di Champions League.

Sarebbe un ottimo rinforzo per il futuro anche perché Ivan Perisic non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Sulle sue tracce ci sarebbe il Newcastle che sarebbe disposto a soddisfare le pretese economiche del croato che chiederebbe almeno cinque milioni di euro a stagione. I nerazzurri, invece, non andrebbero oltre i tre milioni per due anni.

Il terzino piacerebbe molto anche al tecnico ex Lazio che lo avrebbe voluto a Roma prima di trasferirsi a Milano. Durante la scorsa estate, infatti, l'operazione tra la società di Lotito e quella tedesca sarebbe saltata per colpa di una email sbagliata.

Sarri vorrebbe Vecino nella sua rosa

Alla Lazio potrebbe, invece, finire l'ex calciatore della Fiorentina.

Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe raggiunto l'accordo per allungare il rapporto. Sarebbe fuori dal progetto tecnico di Inzaghi che, anche durante la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli, non ha avuto buoni segnali dalla sua prestazione. Vecino è stato schierato nel ruolo che solitamente viene ricoperto da Marcelo Brozovic.

L'uruguaiano piacerebbe a Napoli e Genoa ma la Lazio sarebbe molto interessata alle sue prestazioni sotto stretto consiglio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano lo ha allenato al'Empoli e vorrebbe collocarlo come mezzala nella sua formazione. Sarebbe disposto addirittura a rinunciare a Luis Alberto che non gli sta dando molte soddisfazioni perché poco propenso alla fase difensiva.

Con l'arrivo di Vecino alla Lazio, il numero dieci di Lotito potrebbe essere messo sul mercato. Inter e Juventus lo avrebbero sondato da tempo ma la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa quaranta milioni di euro.

Dovrebbe essere, invece, in standby il trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria. Il calciatore avrebbe già l'accordo per raggiungere Giampaolo in prestito fino al termine della stagione per maturare presenze in vista del prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar. La decisione definitiva dovrebbe avvenire nella prossima settimana.