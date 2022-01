L'acquisto di riferimento del mercato di gennaio è stato sicuramente quello di Dusan Vlahovic. Il giocatore è arrivato dalla Fiorentina per circa 75 milioni di euro, una somma importante giustificata dalla grande stagione disputata lo scorso anno ma anche per la prima parte dell'attuale, nella quale ha segnato 17 gol in 21 partite di Serie A. Vlahovic potrebbe migliorare in maniera decisa la Juventus nella finalizzazione delle azioni di gol, uno dei problemi principali per i bianconeri nella prima parte della stagione. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, la decisione della Juventus di acquistare Vlahovic è stata giusta, ma non per Antonio Cassano, che a Bobo Tv ha sottolineato come il giocatore avrebbe dovuto scegliere una tappa intermedia rispetto ad un'esperienza professionale alla Juventus.

Una società ideale per il giocatore sarebbe stata, ad esempio, l'Arsenal o il Tottenham. Secondo Cassano, però, è stato un investimento sbagliato anche per la Juventus, considerando il modo in cui attualmente Allegri fa giocare i bianconeri.

L'ex giocatore Cassano ha parlato dell'approdo di Vlahovic alla Juventus a gennaio

'Agnelli ha fatto un colpo clamoroso che nessuno si aspettava, ma sono sicuro che Allegri non cambierà il modo di giocare'. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento all'acquisto da parte della Juventus di Dusan Vlahovic. Secondo l'ex giocatore, l'ex punta della Fiorentina non sarà valorizzato nella maniera ideale dal tecnico toscano, che a sua detta non cambierà il modo di giocare.

Cassano ha poi aggiunto: 'Scelta clamorosamente sbagliata quella di Vlahovic di trasferirsi alla Juventus'. A Bobo Tv, l'opinionista ha sottolineato che l'errore non è solo da parte del giocatore nell'aver accettato il trasferimento ma anche della società bianconera di investire su Vlahovic. Ha sottolineato: 'E' un investimento rischioso per la Juventus e per il giocatore'.

Cassano ha portato l'esempio di Anthony Martial, che ha scelto il Siviglia. Vlahovic avrebbe dovuto scegliere una società intermedia, come Arsenal e Tottenham, e non la Juventus, anche se per il barese, Vlahovic può diventare molto forte.

Le dichiarazioni di Cassano in merito al gioco di Allegri

L'opinionista Antonio Cassano non è nuovo a critiche evidenti a Allegri e al gioco che ha dato alla Juventus.

L'ex giocatore ha sottolineato in tante dirette il modo in cui i bianconeri hanno giocato nella prima parte della stagione, considerato troppo difensivo. In particolar modo, si è parlato negli ultimi giorni degli zero tiri in porta della Juventus nel match di campionato contro il Milan disputato prima della pausa delle nazionali e terminato senza reti.