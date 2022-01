La Juventus dopo il mercato di gennaio dovrà lavorare alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero. Fra questi spicca sicuramente Paulo Dybala, l'incontro è previsto a febbraio. In caso di mancata intesa sul prolungamento di contratto il giocatore lascerà a parametro zero la società bianconera. Fra quelle interessate c'è l'Inter ma anche il Milan, soprattutto se la Juventus provasse ad acquistare Rafael Leao. Secondo le ultime notizie di mercato i bianconeri potrebbero offrire circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore portoghese, che però potrebbe prolungare il suo contratto con il Milan.

La società rossonera però potrebbe considerare la cessione del giocatore in caso di offerta importante. Se dovesse trasferirsi alla Juventus, il Milan potrebbe provare ad ingaggiare Paulo Dybala offrendogli un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione. Sull'argentino però ci sarebbe l'interesse concreto anche del Manchester City, che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste d'ingaggio del giocatore.

Il centrocampista Leao potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe fare un'offerta importante al Milan per Rafael Leao da 60 milioni di euro. Il portoghese piace ad Allegri e sarebbe un giocatore ideale per il 4-2-3-1 considerando che Morata difficilmente sarà riscattato a giugno.

Leao potrebbe prolungare il suo contratto con la società rossonera anche se un'offerta importante potrebbe agevolare una sua cessione. Oltre a Morata però potrebbe lasciare la Juventus anche Paulo Dybala, se non dovesse prolungare il suo contratto in scadenza a giugno. Fra le società interessate all'ingaggio a parametro zero dell'argentino ci sarebbe non solo l'Inter ma anche il Milan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società rossonera però difficilmente offrirà un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro a stagione, come dimostrato anche dalla mancata intesa sul prolungamento di contratto con il centrocampista Kessié. A proposito dell'ivoriano, ci sarebbe anche la Juventus interessata ad un suo eventuale ingaggio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero dopo tre stagioni dagli arrivi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Abbiamo parlato del possibile arrivo di Kessié, altro giocatore che piace per il centrocampo è Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Per quanto riguarda il settore difensivo il preferito sembra essere Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan a giugno.