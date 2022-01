L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione, un nome che circola è quello di Andrea Cambiaso, il calciatore del Genoa ha il contratto in scadenza nel 2023 e i dirigenti nerazzurri sarebbero in pole su Juventus, Milan e Napoli. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro e potrebbe arrivare a giugno, specie se Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Il croato chiederebbe circa sei milioni di euro annui mentre i nerazzurri non andrebbero oltre i tre milioni.

Cambiaso piacerebbe molto per le sue attitudini offensive e in zona gol. Il club nerazzurro potrebbe cercare anche di abbassare il prezzo, visti i buoni rapporti con il Genoa dopo l'operazione Caicedo, inserendo qualche contropartita tecnica.

VIdal potrebbe lasciare a fine stagione

Al termine della stagione in casa nerazzurra si potrebbe risolvere il contratto di Arturo Vidal.

Per la prossima stagione il cileno non dovrebbe essere confermato per il contratto ritenuto troppo oneroso dalla dirigenza degli Zhang che non vorrebbero sborsare sette milioni di euro per un calciatore non titolare. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti potrebbero separarsi per l'alto ingaggio da circa sette milioni annui, ritenuti eccessivi per un profilo che non è titolare nel 3-5-2 di Inzaghi.

Quest'ultimo gli preferisce infatti Calhanoglu, Brozovic e Barella.

Gosens potrebbe recuperare per la gara di ritorno

In vista della sfida contro il Liverpool negli ottavi di Champions, Simone Inzaghi, potrebbe recuperare il neo arrivato Robin Gosens. Il tedesco è alle prese con una una lesione del bicipite femorale della coscia destra rimediato a fine settembre in Champions contro lo Young Boys.

Il calciatore si sta allenando già da qualche giorno a buon ritmo ma l'Inter non vorrebbe accelerare il percorso di recupero per evitare di incombere in un altro infortunio che costringerebbe l'esterno a un altro stop.

L'idea sarebbe dunque quella di provare a recuperare il calciatore in vista della sfida di ritorno, in programma ad Anfield Road, il giorno 8 marzo.

Gosens dovrà prima ritrovare la forma fisica prima di integrarsi negli allenamenti del gruppo squadra. Inzaghi non dovrebbe avere problemi ad integrarlo perché conosce già molto bene i meccanismi tattici del 3-5-2 dopo aver a lungo lavorato all'Atalanta con Gasperini, segnando peraltro anche contro il Liverpool di Klopp nella scorsa edizione della Champions League.