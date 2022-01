La Juventus è stata probabilmente la protagonista del Calciomercato invernale. Insieme alla Salernitana è la società che sembra essersi rinforzata di più a gennaio. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria (visite mediche fissate nella mattinata del 31 gennaio) potrebbero garantire gol ma anche fisicità e qualità a centrocampo, dopo i problemi riscontrati nella prima parte della stagione. L'investimento sull'ex punta della Fiorentina è stato attutito dalle cessioni di Kulusevski e Bentancur (manca solo l'ufficialità), che potrebbero garantire circa 65 milioni di euro totali.

A giugno la Juventus potrebbe cercare di rinforzarsi ulteriormente anche se potrebbero esserci delle partenze importanti. Fra queste quella di Matthijs de Ligt, difensore che va in scadenza di contratto a giugno 2024. In caso di mancato prolungamento contrattuale con la società bianconera in primavera, la sua cessione è una possibilità concreta. La Juventus però vorrebbe monetizzare dalla sua partenza e potrebbe chiedere una somma di almeno 80 milioni di euro. Fra le società interessate al difensore ci sarebbe oltre al Barcellona anche il Bayern Monaco, alla ricerca del sostituto di Sule, in scadenza di contratto a giugno. La società bavarese potrebbe presentare un'offerta importante alla Juventus per acquistare il giocatore.

Il difensore de Ligt potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Bayern Monaco a giugno potrebbe acquistare Matthijs de Ligt. Il difensore sarebbe gradito alla società bavarese che vuole rinforzare la difesa considerando la partenza a parametro zero di Sule.

Il giocatore bianconero ha una clausola rescissoria pari a circa 120 milioni di euro ma la Juventus potrebbe lasciarlo partire anche per un'offerta di circa 80 milioni di euro. Una cessione che sarebbe agevolata anche dal fatto che de Ligt è il giocatore che attualmente guadagna di più nella società bianconera con circa 10 milioni di euro a stagione.

Inoltre la Juventus potrebbe decidere di attingere al mercato dei parametri zero per trovare il sostituto del difensore. Si parla infatti di un interesse concreto per Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno, ma anche per Alessio Romagnoli. Secondo le ultime notizie di mercato però il difensore del Milan potrebbe arrivare alla Juventus anche con la permanenza di de Ligt. Romagnoli alla lunga potrebbe sostituire de Ligt essendo di piede sinistro. Il capitano bianconero è in scadenza di contratto a giugno 2023. La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zeri acquistando anche un centrocampista. Si parla molto dell'interesse concreto per Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United, ma anche per Remo Freuler dell'Atalanta e per Frank Kessié del Milan.