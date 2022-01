Ultime ore utili per perfezionare acquisti e cessioni nella sessione di contrattazioni di gennaio. Tra la società più attive negli ultimi giorni c'è il Crotone. La squadra rossoblù starebbe stringendo i tempi per riportare i Calabria il terzino Manuel Nicoletti. Passaggio in prestito al Bologna per il centrocampista Luis Rojas dopo due stagioni difficili con gli squali. Si attenderebbero novità invece nella trattativa con il Brescia per il centrocampista Nikolas Spalek.

Crotone, Nicoletti può tornare

Protagonista di un ottimo girone d'andata tra le fila del Foggia di Zdenek Zeman nel campionato di Serie C, il terzino catanzarese Manuel Nicoletti potrebbe fare il suo ritorno al Crotone.

Il calciatore, classe 1998, sarebbe stato individuato dalla società calabrese come un nome valido per puntellare la squadra. Per lui in passato cinque annate con il Crotone, quasi tutte nel settore giovanile prima di debuttare in cadetteria, con gli squali, nel campionato 2014-2015. Dopo le parentesi con Catanzaro, Monopoli e Foggia, Manuel Nicoletti potrebbe ripartire ora da Crotone e da quella maglia che lo ha portato a debuttare nel calcio professionistico da giovanissimo.

Rojas passa al Bologna

Dopo due stagioni al Crotone senza entusiasmare e con circa dieci presenze il centrocampista Luis Rojas saluta la Calabria e si trasferisce in prestito al Bologna. Il centrocampista cileno, arrivato dall'Universidad de Chile, ha effettuato nelle ultime ore le visite mediche con il club dei Felsinei.

Si attenderebbe ora solamente il deposito del contratto per l'annuncio ufficiale. Un prestito per lui fino al termine della stagione. In cambio, nei giorni scorsi, il Bologna ha girato sempre con la formula del prestito agli squali l'attaccante Gianmarco Cangiano che ha vestito lo scorso anno la casacca dell'Ascoli in Serie B nella sua prima annata da professionista.

Crotone, le altre operazioni

In entrata il Crotone potrebbe concludere qualche operazione nelle ultime ore. Una di queste potrebbe essere quella che vede protagonista Nikolas Spalek. Il centrocampista del Brescia sarebbe da diverse settimane in trattativa con gli squali, con un ok dato al club rossoblù e un accordo che però tarderebbe ad essere trovato con il Brescia, squadra titolare del suo cartellino.

Altro rinforzo per Francesco Modesto potrebbe essere Vladimir Golemic dal Pas Lamia. Il difensore serbo farebbe il suo ritorno in Calabria, avendo giocato con gli squali in passato per tre annate. In uscita potrebbe esserci invece Santiago Visentin. Il difensore sarebbe vicino al trasferimento in prestito al Cittadella.