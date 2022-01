La Juventus è stata probabilmente la protagonista del Calciomercato invernale. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria (dopo le visite mediche verrà annunciato ufficialmente) confermano la volontà della società bianconera di rinforzarsi dopo le problematiche riscontrate nella prima parte della stagione a centrocampo e nel settore avanzato. La punta della Fiorentina è costata circa 75 milioni di euro, lo svizzero circa 7 milioni di euro compresi i bonus, considerando che era in scadenza di contratto a giugno. Acquisti che verranno attutiti dai trasferimenti di Kulusevski e Bentancur.

Da febbraio la Juventus dovrà risolvere anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza, fra queste quella di Paulo Dybala. A parlare del futuro professionale dell'argentino è stato di recente l'agente sportivo Furio Valcareggi, il quale già qualche giorno fa aveva sottolineato che il giocatore della Juventus si trasferirà a parametro zero all'Inter. Dichiarazioni ribadite in una seconda intervista, in cui l'agente sportivo ha spiegato che la conferma del suo addio sta nell'investimento importante effettuato dalla società bianconera per Dusan Vlahovic.

Valcareggi ha confermato il possibile trasferimento di Dybala all'Inter a giugno

''Dybala andrà all'Inter, per questo la Juventus ha acquistato Vlahovic, che come per Bernardeschi e Chiesa, segue da oltre un anno''.

Queste le dichiarazioni di Furio Valcareggi riguardanti il futuro professionale di Paulo Dybala. L'agente sportivo ha sottolineato che l'argentino lascerà la società bianconera a parametro zero per trasferirsi all'Inter. Anche se Valcareggi negli ultimi anni ha dimostrato di conoscere il mercato anticipando non solo l'acquisto di Chiesa da parte della Juventus ma anche quello di Vlahovic, non arrivano però conferme in merito alla partenza a parametro zero dell'argentino.

Tutto dipenderà dall'incontro fra il giocatore e la Juventus previsto a febbraio. Secondo le ultime notizie di mercato la società potrebbe offrirgli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche alle situazioni contrattuali degli altri giocatori in scadenza a giugno.

Oltre Dybala anche Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio hanno il contratto fino a giugno. La società bianconera potrebbe offrire un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagnano anche perché si sta cercando di diminuire il monte ingaggi. Ad agevolare questo anche le possibili partenze di Ramsey, Rabiot e Arthur Melo a giugno, tutti giocatori che hanno un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione.