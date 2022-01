La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. La società bianconera potrebbe ufficializzare in questi giorni l'acquisto di Dusan Vlahovic. In tal senso sulla stampa arrivano conferme importanti, con il giocatore che dovrebbe trasferirsi per circa 65 milioni di euro più bonus e sottoscrivere un contratto da 7 milioni di euro a stagione.

A febbraio poi la società bianconera dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca il nome anche di Paulo Dybala. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe decidere di offrirgli lo stesso ingaggio che attualmente già percepisce, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione.

Una somma quindi minore rispetto all'intesa che sarebbe stata raggiunta fra le parti qualche mese fa a circa 10 milioni di euro a stagione.

A parlare della situazione contrattuale dell'argentino è stato Alessandro Del Piero. Ospite a Sky Sport l'ex capitano bianconero si è soffermato sulla stagione fin qui disputata da Dybala, sottolineando come giochi molto lontano dall'area avversaria. In merito invece al prolungamento contrattuale con la società bianconera, secondo lui, il fatto che sia non sia arrivata ancora l'intesa potrebbe significare che sarà difficile trovarla.

L'ex capitano della Juventus ha parlato del prolungamento di contratto di Dybala

"Rinnovo Dybala? Adesso è più difficile trovare un accordo, altrimenti la questione si sarebbe già chiusa tempo fa", sono queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in riferimento alla possibile intesa sul prolungamento contrattuale di Paulo Dybala con la Juventus.

Secondo l'ex capitano bianconero il rinnovo contrattuale dipende da tante cose, per questo è difficile.

Del Piero poi aggiunto: "La Juve in questa stagione in diversi match ha giocato più bassa. Abbiamo visto Morata andare incontro tante volte, ma non sono queste le caratteristiche di Paulo".

Secondo Del Piero l'argentino ha già fatto il regista avanzato nella prima esperienza professionale di Allegri alla Juventus ma aveva vicino tanti giocatori offensivi, adesso invece non è così.

Il resto del mercato della Juventus

L'arrivo di Vlahovic potrebbe agevolare anche Paulo Dybala, che avrebbe così accanto un giocatore "fisico" e bravo nella finalizzazione delle azioni da gol.

Riguardo all'intesa sul prolungamento di contratto, molto dipenderà dalla volontà della Juventus di investire sull'argentino, ma anche dello stesso giocatore di accettare un'offerta di contratto minore rispetto a quella che vorrebbe.

In casa bianconera, oltre a Dybala, vanno in scadenza di contratto a giugno anche Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Tutti giocatori che, come confermato dall'amministratore delegato Arrivabene, la società bianconera incontrerà a febbraio.