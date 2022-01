La Juventus è in attesa di giorni importanti per il mercato. La società bianconera potrebbe essere una di quelle più impegnate, sia per gli acquisti che le cessioni. Investimenti che arriveranno solo se dovessero partire dei giocatori non considerati utili alla Juventus. Fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey e Arthur Melo per i quali si parla di un possibile trasferimento all'Arsenal. Nelle ultime ore però dai giornali sportivi inglesi è arrivata l'indiscrezione di mercato riguardo al possibile trasferimento di Rodrigo Bentancur all'Aston Villa.

A volere il centrocampista uruguaiano sarebbe il tecnico della società inglese Steven Gerrard, che vorrebbe un giocatore bravo a garantire equilibrio e quantità. Proprio Bentancur è stato uno dei migliori in campo nel pareggio della Juventus contro il Milan. Difficile che possano partire tutti e tre i centrocampisti, l'unico che sembra certo di una cessione è Aaron Ramsey. Per quanto riguarda il brasiliano e l'uruguaiano molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. L'Arsenal vorrebbe Arthur Melo in prestito, l'Aston Villa potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il cartellino di Bentancur.

Il centrocampista Bentancur potrebbe trasferirsi all'Aston Villa a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi l'Aston Villa potrebbe acquistare Rodrigo Bentancur a gennaio.

L'uruguaiano piace al tecnico Steven Gerrard, che vorrebbe rinforzare il centrocampo. In questa stagione Bentancur non ha disputato fino ad adesso prestazioni importanti, il match migliore è stato proprio quello contro il Milan, in cui ha recuperato tanti palloni fornendo un supporto al settore difensivo. Come dicevamo, potrebbero partire Ramsey ed uno fra Arthur Melo e Bentancur.

Se così sarà la Juventus potrebbe acquistare uno o due centrocampisti oltre che una punta.A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, e per Nicolò Rovella, che potrebbe anticipare l'arrivo alla società bianconera. Il centrocampista è in prestito al Genoa fino a giugno e il cartellino è già di proprietà della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il settore avanzato a gennaio, considerando le problematiche nel finalizzare le azioni da gol in questa stagione. Nelle ultime ore diversi giornali sportivi italiani hanno parlato di un possibile approdo nella società bianconera di Dusan Vlahovic già a gennaio. La punta della Fiorentina ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus da circa 7 milioni di euro a stagione. Se non dovesse arrivare a gennaio, potrebbe essere un acquisto del Calciomercato estivo.