La Juventus, in questi giorni, potrebbe ufficializzare un acquisto importante. La punta della Fiorentina, Dusan Vlahovic, potrebbe approdare nella società bianconera per circa 67 milioni di euro più bonus. Un acquisto importante che andrebbe a rinforzare in maniera evidente il settore avanzato bianconero. La Juventus attualmente è quinta in classifica, a -1 dall'Atalanta quarta che però deve recuperare un match. Attualmente, a guidare il campionato italiano è l'Inter, che si sta confermando dopo aver vinto il titolo la scorsa stagione. Di recente, i nerazzurri hanno vinto la Supercoppa Italiana proprio contro la Juventus nei secondi finali dei tempi supplementari.

Fra i più felici c'è stato sicuramente Paolo Bonolis, presente allo stadio San Siro per il match. Il noto tifoso nerazzurro, di recente, durante una puntata di Avanti un altro, ha voluto ironizzare sulla Juventus, facendo riferimento agli arbitri. Il presentatore televisivo ha ironicamente sottolineato come, secondo lui, alcune regole non valgano per la società bianconera. Ad esempio, se un pallone colpisce accidentalmente l'arbitro è finisce in gol per tutte le altre squadre non è gol (per la regola secondo la quale il gioco va fermato se il pallone tocca l'arbitro) mentre per la Juventus lo è.

'Durante una partita di calcio se il pallone, prima di entrare in porta, tocca accidentalmente l'arbitro, è gol oppure non è gol?

La risposta non è gol. Naturalmente questa regola non vale per la Juventus'. Queste le dichiarazioni ironiche di Paolo Bonolis durante una punta di Avanti un altro, programma televisivo di Mediaset. Il presentatore ha sottolineato come alcune regole valgano per tutte le squadre ma non per la società bianconera. Oltre a portare l'esempio del pallone toccato dall'arbitro, Bonolis ha fatto riferimento anche alle rimesse laterali.

Ha sottolineato: 'Se un calciatore segna direttamente dalla rimessa laterale, è gol o non è gol? Non è gol. Ma è gol se a segnare è la Juventus'.

Bonolis aveva già criticato la Juventus a dicembre per il caso delle presunte plusvalenze fittizie

Non è la prima volta che Bonolis ironizza sui presunti episodi arbitrali a favore della società bianconera.

Già a dicembre, in riferimento al caso delle presunte plusvalenze fittizie che sta riguardando la Juventus (ma anche altre società), il presentatore televisivo disse di non avere niente contro il tifoso bianconero ma a sua detta negli ultimi 20-30 anni la Juventus è sempre stata invischiata in polemiche o inchieste. Evidente il riferimento a Calciopoli ma anche al doping, alla Superlega e alla presunte plusvalenze fittizie. Anche in quell'intervista di dicembre, Bonolis sottolineò come, secondo lui, la società bianconera, nei suoi dirigenti, pensa di avere il potere di vivere con regole differenti dagli altri.