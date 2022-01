La Juventus sta lavorando in questi ultimi giorni di mercato in ottica cessioni per agevolare l'arrivo di un centrocampista. A tal riguardo si parla molto delle partenze di Rodrigo Bentancur e di Dejan Kulusevski: il primo piace all'Aston Villa, il secondo al Tottenham. Nelle ultime ore diversi giornali sportivi confermano la possibilità di una cessione in prestito di Kaio Jorge. Il brasiliano, dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic, potrebbe raccogliere ancora meno minutaggio rispetto alla prima parte della stagione. Per questo un trasferimento fino a giugno potrebbe permettergli di giocare e adattarsi al campionato italiano.

Diverse le società interessate al giocatore, fra queste Cagliari e Salernitana. Si sarebbe aggiunta anche la Lazio, che con Muriqi verso la Liga spagnola dovrà cercare un rinforzo per rimpiazzarlo. Il brasiliano farebbe la riserva di Immobile ma con la Lazio impegnata anche in Europa League potrebbe raccogliere un buon minutaggio. La Juventus lo vorrebbe cedere in prestito fino a fine stagione, senza l'inserimento del riscatto del cartellino. La società bianconera ha molta fiducia in Kaio Jorge: la punta brasiliana potrebbe diventare uno dei riferimenti del Juventus del futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito alla Lazio in questi ultimi giorni di mercato.

La Juventus potrebbe lasciarlo partire per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio e adattarsi nel campionato italiano. Nella prima parte della stagione ha disputato 9 match, con Allegri che lo ha schierato nel secondo tempo. Solo una volta è entrato nel primo, per sostituire l'infortunato Dybala a Venezia. Un altro match lo ha disputato in Coppa Italia, anche se il brasiliano non ha segnato gol.

Oltre alla Lazio, come detto, ci sarebbero anche Cagliari e Salernitana sul giocatore. I sardi lo vorrebbero soprattutto se si dovesse concretizzare il trasferimento in prestito di Nahitan Nandez. I campani invece si stanno rinforzando molto dopo l'arrivo della nuova proprietà e di Walter Sabatini come direttore sportivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il Calciomercato estivo. La società bianconera a tre stagioni dagli ultimi acquisti a titolo gratuito potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza prezzo di cartellino sono stati quelli di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che non hanno però dato un grande contributo. Soprattutto il gallese è stato condizionato da diversi infortuni muscolari. Se dovesse partire de Ligt a giugno, potrebbe arrivare uno fra Antonio Rudiger e Alessio Romagnoli.