L'Inter, dopo aver messo a segno il colpo Robin Gosens, starebbe ora lavorando per potenziare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gianluca Scamacca gradirebbe il trasferimento alla Pinetina e avrebbe anche rifiutato la corte del Milan, che si sarebbe provato a inserire nella trattativa nelle ultime ore per garantire un rinforzo a Stefano Pioli, ma senza riuscirci. L'attaccante potrebbe aggiungersi in estate alla rosa di Simone Inzaghi per circa 30 milioni di euro.

Nella trattativa verrebbe inserito anche il cartellino di Andrea Pinamonti, ora all'Empoli in prestito, per abbassare le pretese economiche degli emiliani.

Inter: ci sarebbe un avvicinamento per Gatti

Il club nerazzurro sarebbe in pole anche per assicurarsi le prestazioni del difensore Federico Gatti, classe '98 del Frosinone, che piacerebbe anche a Napoli, Milan e Juventus.

Marotta e Piero Ausilio sarebbero in vantaggio sulle concorrenti dopo aver avuto un colloquio con l'agente. L'offerta che dovrebbe garantire Gatti all'Inter sarebbe di circa sette milioni di euro per giugno, ma il Frosinone preferirebbe chiudere l’operazione subito. Nelle scorse ore il giocatore è stato accostato pure al Sassuolo.

Kulusevski potrebbe raggiungere Antonio Conte

La Juventus, invece, potrebbe cedere Dejan Kulusevski al Tottenham per far cassa dopo l'esborso economico sostanzioso effettuato per avere in attacco Dusan Vlahovic.

Lo svedese piacerebbe molto al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, che lo aveva peraltro ingaggiato quando era alla Juventus. I bianconeri vorrebbero recuperare gran parte dell'investimento effettuato per strapparlo all'Atalanta e potrebbero cederlo per circa 40 milioni di euro, o comunque sia vorrebbero monetizzare con una eventuale cessione a titolo definitivo.

Gli Spurs, invece, sarebbero disposti a chiudere subito l'operazione mettendo sul piatto una proposta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Sarebbero in corso inoltre delle valutazioni sul piano tecnico perché, dopo l'infortunio a Federico Chiesa che lo terrà fuori dai giochi fino al termine della stagione, Kulusevski potrebbe essere un jolly molto utile ai torinesi che hanno in programma molte partite da giocare durante la seconda parte di stagione.

In uscita ci sarebbe pure Arthur, valutato circa 40 milioni di euro, che piacerebbe anche all'Arsenal.