La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera dopo l'infortunio di Federico Chiesa potrebbe acquistare una punta per migliorare il settore avanzato. Si valutano diversi profili, i preferiti sembrano essere Mauro Icardi e Gianluca Scamacca, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando anche la punta dello Zenit San Pietroburgo Azmoun, in scadenza di contratto a fine stagione. A parlare del mercato della Juventus a gennaio è stato il giornalista sportivo Sandro Sabatini, il quale ha sottolineato che i giocatori graditi da Allegri per rinforzare il settore avanzato rimangono Mauro Icardi e Gianluca Scamacca.

La società bianconera però starebbe valutando anche un'alternativa se non dovesse arrivare ai due giocatori prima menzionati. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, impegnato in queste settimane con la nazionale in Coppa d'Africa. Secondo il giornalista sportivo la Juventus potrebbe effettuare uno scambio di prestiti con l'Arsenal che porterebbe Aaron Ramsey nella società inglese e la punta gabonese in quella bianconera.

Possibile scambio di prestiti fra Ramsey e Aubameyang

''Se non vanno in porto gli affari con Icardi e Scamacca, a fine mercato la Juve potrebbe imbastire uno scambio di prestiti tra Ramsey e Aubameyang''. Queste le dichiarazioni di Sandro Sabatini in riferimento al mercato della Juventus al possibile arrivo di una punta a gennaio.

Potrebbe esserci uno scambio di prestiti con l'Arsenal, con il centrocampista gallese che si trasferirebbe nella società inglese e la punta gabonese in quella bianconera. Come è noto infatti l'Arsenal starebbe cercando un centrocampista di qualità e la Juventus una punta che possa supportare i vari Morata, Dybala, Kaio Jorge e Kean.

Sabatini ha poi aggiunto: ''Sarebbe un modo per aiutarsi l’un l’altro con l’Arsenal, una trattativa che consentirebbe di risolvere un problema a vicenda almeno fino a giugno. Resta da capire se ad Allegri piaccia la punta''.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di giugno, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera.

Ci sono cinque giocatori in scadenza e come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene un eventuale prolungamento di contratto sarà deciso a febbraio. Ci si riferisce a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Potrebbero invece essere ceduti Alex Sandro, Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski e Arthur Melo, oltre al fatto che potrebbe non essere riscattato il cartellino di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro.