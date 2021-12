La Juventus nelle prossime settimane potrebbe essere una delle società maggiormente impegnate nel mercato. A gennaio potrebbero partire diversi giocatori, in particolar modo quelli non considerati dei titolari dal tecnico Massimiliano Allegri. Fra questi rientrano evidentemente Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski. Il centrocampista gallese potrebbe rescindere il suo contratto e approdare in una società inglese. Per il brasiliano si valuta un prestito considerando che è difficile trovare società in grado di investire circa 35 milioni di euro sul suo cartellino.

Altro nome avvicinato a diverse società in queste settimane è quello di Dejan Kulusevski. Arrivato a giugno 2020, non ha inciso come ci si aspettava alla Juventus. Lo svedese potrebbe considerare una nuova esperienza professionale a gennaio per andare a giocare titolare. Si è parlato di un interesse concreto di società inglesi per il centrocampista, che potrebbero acquistarlo per circa 40 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cederlo in prestito. Fra le società interessate ci sarebbe anche la Roma, che potrebbe offrire in uno scambio di mercato il centrocampista Nicolò Zaniolo.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare uno scambio di prestiti a gennaio.

Il centrocampista Dejan Kulusevski approderebbe nella società romana e l'italiano Zaniolo in quella bianconera. Si tratterebbe per entrambi di una cessione temporanea, senza eventuali diritti di riscatto. A giugno le due società potrebbe considerare un prolungamento del prestito o un eventuale acquisto a titolo definitivo dei cartellini dei due giocatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sia Kulusevski che Zaniolo potrebbero fare una nuova esperienza professionale anche perché in questo inizio di stagione non hanno dato un grande contributo rispettivamente alla Juventus e alla Roma. Il centrocampista italiano piace alla società bianconera da diverse stagioni ma la Roma non lo ha mai voluto cedere. Le recente dichiarazioni di Mourinho (il tecnico ha consigliato al giocatore di trasferirsi nel campionato inglese) potrebbe significare che Zaniolo è considerato cedibile dalla Roma.

Uno scambio di mercato con Kulusevski potrebbe essere l'ideale per le due società, con lo svedese che potrebbe essere utile al tecnico portoghese per il suo 3-4-2-1. Potrebbe essere uno dei due trequartisti insieme a Mkhitaryan a supporto di Abraham. Il centrocampista Zaniolo potrebbe arrivare a gennaio ma l'esigenza della Juventus sembra essere l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Piacerebbero Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, e Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto.