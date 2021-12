La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante, sia nelle cessioni che negli acquisti. La società bianconera potrebbe lasciar partire almeno tre centrocampisti oramai considerati riserve da Allegri. Ci si riferisce in particolar modo a Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, tutti giocatori che hanno un ingaggio importante che pesa sul bilancio societario. Il gallese potrebbe rescindere il contratto e approdare all'Everton, per il francese si parla di un interesse concreto del Chelsea. La società inglese potrebbe far ritornare Saul all'Atletico Madrid, dove ha raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione e vorrebbe giocare titolare.

Per il brasiliano, invece, si parla di una cessione in prestito: piace a società inglesi e spagnole. Tutte cessioni che potrebbero agevolare l'approdo alla Juventus di un centrocampista e di una punta. La società bianconera cercherà di non spendere molto in cartellino, per questo potrebbe acquistare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si starebbe valutando l'acquisto di una punta in prestito fino a fine stagione perché a giugno la Juventus potrebbe acquistare Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Potrebbe essere Anthony Martial il rinforzo per il settore avanzato di gennaio.

Il francese Martial potrebbe approdare in prestito alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare in prestito fino a fine stagione la punta del Manchester United, Anthony Martial. L'agente sportivo del francese ha dichiarato che il giocatore vuole trovare una squadra che gli dia la possibilità di giocare titolare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo inizio di stagione nella squadra inglese ha raccolto poco minutaggio, l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha diminuito evidentemente le possibilità di giocare titolare per il francese. Un eventuale prestito alla Juventus potrebbe essere ideale per Martial, ma anche per la società bianconera. Il francese supporterebbe i vari Morata, Dybala, Kaio Jorge e Kean.

Il giocatore francese può giocare punta centrale ma anche trequartista in un 4-2-3-1. Potrebbe approdare in bianconero in prestito con diritto di riscatto in quanto difficilmente la Juventus inserirebbe un obbligo di acquisto a titolo definitivo, anche perché, come già ricordato di inizio articolo, potrebbe essere Vlahovic l'acquisto principale del Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato del possibile arrivo di Vlahovic alla Juventus a giugno e di quello di Martial in prestito a gennaio. Se non dovesse approdare il francese, la società bianconera potrebbe acquistare Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro.