La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate durante il mercato di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta ma la società bianconera cercherà di investire su alcuni giocatori senza spendere molto. Per questo si parla del possibile arrivo di Azmoun, giocatore dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a fine stagione. La società bianconera cercherà di fare molto mercato a giugno, sia per quanto riguarda le cessioni che negli acquisti. Dopo un inizio di stagione deludente Szczesny sta diventando sempre più importante per la Juventus, dimostrandolo anche nella vittoria dei bianconeri per 4-3 contro la Roma.

Il portiere ha parato un rigore a pochi minuti dalla fine, consolidando il risultato e contribuendo al successo dei bianconeri. Nonostante questo, il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera a fine stagione. Sul portiere ci sarebbe l'interesse concreto del Barcellona, che potrebbe cedere Ter Stegen. Per il tedesco si parla di un possibile trasferimento al Bayern Monaco per il dopo Neuer. La Juventus potrebbe sostituire Szczesny con Donnarumma, che è attualmente è una riserva nel Paris Saint Germain e difficilmente accetterà di farlo anche nella stagione 2022-2023. Per questo l'italiano potrebbe approdare alla società bianconera.

Se parte Szczesny potrebbe arrivare Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di cessione di Szczesny al Barcellona potrebbe acquistare Donnarumma a giugno.

Il portiere italiano è attualmente una riserva nel Paris Saint Germain, gli viene preferito Keylor Navas. Il portiere italiano difficilmente accetterà la panchina per un'altra stagione, per questa una sua partenza è una possibilità concreta. La società bianconera potrebbe provare ad acquistarlo ma molto dipenderà dalla cessione di Szczesny e da quanto il Barcellona potrebbe decidere di offrire per l'attuale portiere bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare una cessione importante a giugno oltre a quella di Szczesny. Il difensore Matthijs de Ligt potrebbe fare una nuova esperienza professionale: sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra cui il Chelsea e il Barcellona. Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno ma anche quello di Alex Sandro, Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Arthur Melo e Alvaro Morata, che potrebbero lasciare la società bianconera a fine stagione.