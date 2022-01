La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera starebbe lavorando a diverse cessioni importanti non solo per alleggerire il monte ingaggi, ma anche per agevolare l'arrivo di rinforzi importanti a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un centrocampista che possa garantire equilibrio, piace Denis Zakaria in scadenza di contratto a fine stagione. Per il settore avanzato i preferiti sembrano essere Mauro Icardi e Gianluca Scamacca. Gli arrivi nel reparto avanzato potrebbero essere due nel caso in cui Alvaro Morata dovesse approdare al Barcellona.

Con la società catalana però la Juventus potrebbe trattare anche l'acquisto di un terzino, piace molto Sergino Dest, che non sta disputando una stagione ideale. L'americano è bravo in fase offensiva, ma è migliorato anche in quella difensiva. In caso di approdo alla Juventus ritroverebbe il suo compagno di nazionale Weston McKennie. Secondo la stampa spagnola la società bianconera avrebbe offerto circa 10 milioni di euro per il cartellino del terzino destro, arrivato nel Barcellona nell'estate 2020 dall'Ajax.

Il terzino americano Dest potrebbe approdare alla Juventus per 10 milioni di euro a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus avrebbe offerto 10 milioni di euro al Barcellona per l'acquisto di Dest.

Il terzino americano potrebbe essere il rinforzo per la fascia destra difensiva. Il classe 2000 sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro. Difficile però che possa lasciare il Barcellona a gennaio, anche per volontà del giocatore. La Juventus inoltre, prima di acquistare un terzino dovrà necessariamente dedicarsi alle cessioni, ma anche ad acquistare un centrocampista e una punta, che sembrano essere le principali esigenze per il mercato di gennaio.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo ha esigenze importanti a centrocampo e settore avanzato, dopo le problematiche riscontrate nella prima parte della stagione. Abbiamo parlato dei possibili arrivi di Zakaria, Icardi e Scamacca. A proposito dell'argentino secondo la stampa spagnola il suo arrivo in bianconero potrebbe concretizzarsi a metà gennaio.

Il Paris Saint Germain potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro. Una modalità di pagamento che sarebbe gradita dalla Juventus, che non vorrebbe impegnarsi nell'acquisto a titolo definitivo del cartellino dell'argentino. Anche perché a giugno la società bianconera potrebbe acquistare il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.