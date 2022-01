La Juventus è attesa da un lavoro importante a gennaio per quanto riguarda il mercato e a tal riguardo si starebbe lavorando nelle ultime settimane all'arrivo di Mauro Icardi. L'argentino potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto a giugno per circa 35 milioni di euro. Sarebbe considerato il rinforzo ideale dal tecnico Massimiliano Allegri, che vorrebbe una prima punta brava nella finalizzazione. Secondo la stampa spagnola l'arrivo di Icardi potrebbe concretizzarsi a metà gennaio.

Si valutano diverse cessioni che potrebbero agevolare l'arrivo di un centrocampista e almeno di una punta.

Se dovesse partire Morata gli acquisti per il settore avanzato potrebbero essere due. Piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, come punta sono diversi i nomi seguiti dalla società bianconera. Fra questi spicca Gianluca Scamacca: la punta del Sassuolo difficilmente lascerà la società emiliana a gennaio.

L'argentino Icardi potrebbe approdare alla Juventus a metà gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la punta Mauro Icardi potrebbe approdare alla Juventus a gennaio. Si parla di un suo arrivo nelle prime due settimane del mese, un rinforzo importante che potrebbe risolvere i problemi nella finalizzazione delle azioni da gol riscontrati dai bianconeri nella prima parte della stagione.

La Juventus ha segnato neanche 30 gol in 19 partite di campionato, troppo pochi se consideriamo che i bianconeri lottano per le prime posizioni. L'Inter prima ne ha segnato circa 20 in più. L'eventuale arrivo di Mauro Icardi potrebbe portare alla partenza di Alvaro Morata, che nella prima parte della stagione non ha inciso come ci si aspettava.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La punta Morata potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

La punta Alvaro Morata ha sempre dimostrato molto impegno ogni volta che è stato schierato dal tecnico Massimiliano Allegri ma non è stato molto incisivo nel concretizzare le azioni da gol. Anche le altre punte non hanno dato un grande contributo ma nel caso del giocatore spagnolo la situazione è diversa perché è alla Juventus in prestito dall'Atletico Madrid.

La società bianconera ha un diritto di riscatto a fine stagione di circa 35 milioni di euro, una somma importante se consideriamo che lo spagnolo compirà a fine anno 30 anni. Somma che potrebbe essere utilizzata per acquistare a fine stagione Mauro Icardi, nel caso in cui l'argentino arrivasse in prestito con diritto di riscatto nella società bianconera.