Gennaio è il mese della riapertura del Calciomercato e anche quello dei parametri zero. I giocatori in scadenza di contratto possono infatti firmare i pre-accordi con nuovi club, per poi trasferirsi la prossima estate senza bisogno di chiedere il via libera alle attuali società di appartenenza. Tanti sono i nomi importanti che ancora non hanno prolungato, Dybala della Juventus, per esempio, mentre in casa Inter tiene banco la questione di Marcelo Brozovic.

Il regista è uno dei cardini della formazione di Simone Inzaghi, che, proprio come Conte, gli ha consegnato in mano le chiavi della manovra nerazzurra.

Il croato, in scadenza nel giugno 2022, non ha ancora firmato, ma la trattativa continua e non c’è stata nessuna rottura tra l’entourage del giocatore e la società, cosa che per esempio sarebbe successa al Milan per Franck Kessié.

L’offerta del Inter per il rinnovo di Brozovic

Nelle scorse settimane le parti si sono incontrate per continuare la trattativa, l’accordo non sarebbe arrivato, anche se non ci sarebbero state grosse frizioni. Il problema è che adesso il tempo stringe, chiunque può arrivare a Milano e cercare di convincere il giocatore a lasciare l’Inter, cosa che Marotta vorrebbe decisamente evitare. Così il club lombardo avrebbe pronta una nuova offerta per Brozovic con uno stipendio che con i bonus, facili da conquistare, dovrebbe arrivare a quota 6,5 milioni all’anno.

L’offerta è molto simile a quella fatta, e accettata, da Lautaro Martinez nei mesi scorsi.

La palla passerà poi al giocatore che, stando alle ultime indiscrezioni, vorrebbe invece una parte di stipendio fissa di 7 milioni di euro. Insomma qualcosa in più rispetto a quello che offre al momento l’Inter. Va detto che la volontà del giocatore è sempre stata quella di dare una via preferenziale proprio ai nerazzurri, club in cui sta molto bene e che non avrebbe intenzione di lasciare.

Stando così le cose però il centrocampista dovrebbe rinunciare a qualcosa pur di rimanere a Milano.

Chi vuole Brozovic?

In casa Inter sembra esserci abbastanza ottimismo per la buona riuscita dell’affare, ma occorre prestare attenzione agli altri club che si starebbero muovendo per provare a ribaltare la situazione. Brozovic sarebbe entrato nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone che vorrebbe il croato da affiancare a De Paul per un centrocampo di altissimo livello.

Sulle tracce del regista nerazzurro ci sarebbe anche il ricchissimo Newcastle, appena acquistato dal fondo saudita PIF. Gli inglesi al momento sono penultimi in classifica, ma hanno un progetto molto importante e soprattutto una potenza economica teoricamente senza pari nel calcio europeo.