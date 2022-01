L'Inter avrebbe cominciato a programmare già la prossima sessione estiva di Calciomercato, visto che il mercato di gennaio dovrebbe essere chiuso con gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo, a meno di clamorosi colpi di scena in extremis. E per l'estate l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sarebbe pronto a cogliere occasioni a parametro zero. Una di queste risponde sicuramente al nome di Franck Kessié, che sembra destinato a lasciare il Milan visto che le trattative del rinnovo sono ormai arenate.

La Sampdoria, invece, sta lavorando per cercare di rinforzare nell'immediato la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.

I blucerchiati avrebbero fatto un tentativo anche per Karol Linetty del Torino.

L'offerta dell'Inter a Kessié

L'Inter ha dimostrato negli ultimi anni di essere molto attenta al mercato degli svincolati, e lo stesso accadrà la prossima estate. I nerazzurri hanno già chiuso l'acquisto di André Onana, che ha sostenuto le visite mediche e arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax. Il portiere camerunense, però, potrebbe non essere l'unico dato che si parla anche di Paulo Dybala, Luiz Felipe, Ginter e non solo.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la società nerazzurra starebbe lavorando per un clamoroso sgarbo al Milan, il secondo in due anni dopo quello dello scorso anno con Hakan Calhanoglu.

Il club meneghino avrebbe avviato i contatti con l'entourage di Franck Kessié, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, dato che le trattative sono ad un punto morto. Affare non semplice, visto che c'è la concorrenza di top club europei, su tutti Barcellona e Paris Saint Germain. Affare che, però, è possibile anche grazie allo spazio che libereranno nel monte ingaggi Arturo Vidal e Matìas Vecino, superiore ai 10 milioni di euro netti.

Da questa cifra, Marotta e Ausilio vorrebbero provare a mettere sul piatto un quadriennale tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione, dopodiché l'ultima parola spetterà a Kessié.

Sampdoria su Linetty

La Sampdoria vuole regalare un nuovo innesto a Marco Giampaolo dopo aver preso Stefano Sensi dall'Inter in prestito secco. I blucerchiati hanno provato a riportare a Genova Karol Linetty, che al Torino non ha trovato molto spazio in questa stagione e rischia di vedere ulteriormente gli spazi ristretti qualora dovesse arrivare Samuele Ricci.

I granata, però, avrebbero rifiutato lo scambio proposto dalla Samp, che sul piatto aveva messo il cartellino di Morten Thorsby, in quanto in quella zona del campo ora sono al gran completo. Linetty resta in uscita e non è escluso un nuovo tentativo dei blucerchiati ma c'è da superare anche l'ostacolo ingaggio, dato che il centrocampista polacco percepisce 1,4 milioni netti a stagione.