Novità importanti per l'Inter di Simone Inzaghi soprattutto per quanto riguarda il futuro della squadra nerazzurra. Secondo la Gazzetta dello Sport, la squadra campione d'Italia sembra intenzionata a voler acquistare il centravanti del Sassuolo e della Nazionale Italiana Gianluca Scamacca.

La squadra nerazzurra, dopo aver messo a segno colpi importanti in questa sessione di mercato come Gosens e Caicedo, pensa al futuro.

Non solo l'Inter su Scamacca, è arrivata l'offerta dei tedeschi del Borussia Dortmund

L'attaccante classe 1999 sembra essere diventato l'oggetto di mercato di tante squadre italiane ed europee, come il Borussia Dortmund che ha intenzione di trovare in Scamacca il sostituto di Haaland offrendo al club neroverde attualmente ben 45 milioni di euro.

Al momento il giocatore ha però deciso di voler rimanere in Italia per continuare a crescere e migliorare.

Scamacca non impazzirebbe all'idea di trasferirsi in un nuovo campionato e nella sua mente ad oggi c'è solo l'Inter, che purtroppo non può più fare altri investimenti in questa sessione di mercato. Di conseguenza a giugno il club nerazzurro potrebbe scegliere di acquistare il giocatore e portarlo a giocare all'ombra della Madonnina.

Il profilo del calciatore: Gianluca Scamacca

Nato a Roma il primo gennaio del 1999 ha fin da subito dimostrato importanti qualità affascinando molti club in giro per l'Italia tra cui la Lazio che lo tenne nelle giovanili a soli 10 anni dal 2009 al 2012. Dopo di che il giovane calciatore italiano è passato alla Roma.

Nel 2015 viene acquistato dal PSV Eindovhen che lo inserisce nel proprio settore giovanile.

Il 31 gennaio del 2017 ritorna in Italia, al Sassuolo che lo inserisce nella squadra della Primavera con la quale trionfa al torneo di Viareggio. Il 29 ottobre 2017 esordisce in Serie A contro il Napoli. Passa in prestito alla Cremonese e al PEC Zwolle, per poi ritornare in Emilia Romagna nel gennaio del 2019 alla corte di Mister Roberto De Zerbi.

Ma ancora una volta viene girato in prestito all'Ascoli e al Genoa.

Nell'estate del 2021 ritorna al Sassuolo, incontrando un nuovo allenatore come Dionisi, e il 17 ottobre segna i primi goal con la maglia nero-verde in Serie A. In totale ha siglato in Serie A 17 goal e due assist in 51 presenze, mentre in Serie B ha collezionato 47 presenze con 10 goal e un assist.

In Nazionale ha esordito l'8 settembre 2021 a 22 anni, entrando a partita in corso contro la Lituania nella gara vinta per 5-0. Nel 2016 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori al mondo nati nel 1999 stilata da The Guardian.