Giovedì 13 gennaio alle ore 21:00 si giocherà Milan-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 21/22. Il Diavolo comincerà l'avventura stagionale nella coppa nazionale proprio da questo turno, mentre il Grifone è partito dai 32^ finale battendo dapprima il Perugia per 3-2 e successivamente la Salernitana per 1-0.

Milan, Tatarusanu tra i pali

Stefano Pioli e il suo Milan sono reduci tra tre vittorie consecutive in Serie A (rispettivamente con Empoli, Roma e Venezia) e il match contro il Grifone si prospetta, almeno sulla carta, alla portata dei rossoneri.

Il 1° dicembre 2021 le due squadre si sono affrontate allo Stadio Luigi Ferraris e il Diavolo è uscito vittorioso dal terreno di gioco con un rotondo 3-0. Per tentare di bissare la vittoria coi rossoblu, l'allenatore ex Lazio potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Tatarusanu come estremo difensore. Quartetto che potrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Florenzi e Theo Hernandez come terzini e la coppia Gabbia-Kalulu che si piazzerà al centro del pacchetto arretrato. Viste le assenze 'forzate' di Kessiè e Bennacer (Coppa d'Africa), la linea mediana rossonera sarà quasi sicuramente composta da Tonali e Bakayoko. Sulla trequarti campo del Milan, invece, i titolari potrebbero essere Messias, Brahim Diaz e Leao, i quali agiranno alle spalle del vertice offensivo Zlatan Ibrahimovic.

Qualora Tatarusanu (alle prese con il Covid-19) non dovesse recuperare in tempo per il match, Maignan prenderebbe il suo posto dal primo minuto tra i pali.

Genoa, 3-5-2 per Shevchenko

Mister Shevchenko e il suo Genoa si appresteranno a giocare contro la compagine rossonera sapendo che dinanzi a loro troveranno uno tra gli avversari italiani più in forma del momento, sebbene con la coppia di riserva di centrali difensivi.

Per tentare di mettere i bastoni tra le ruote al Diavolo, l'allenatore del Grifone potrebbe scegliere il 3-5-2, con Sirigu a difesa dei pali. La linea arretrata dei rossoblu sarà formata, con ogni probabilità, da Vanheusden, Bani e Vasquez. Le chiavi del centrocampo, inoltre, saranno consegnate presumibilmente a Sturaro, Badelj e Portanova, i quali faranno da filtro in mezzo, con Hefti e Cambiaso che agiranno come esterni.

Tandem offensivo che potrebbe essere composto da Mattia Destro e Felipe Caicedo.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu (Maignan), Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, Tonali, Bakayoko, Messias, Diaz, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Genoa (3-5-2): Sirigu, Vanheusden, Bani, Vasquez, Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso, Caicedo, Destro. Allenatore: Andriy Shevchenko.