Si attendono novità in entrata i tifosi del Crotone in vista del ritorno in campo degli squali in quel di Parma nella giornata del 15 gennaio. La formazione rossoblù, che ha già operato le cessioni di Godfred Donsah e Salvatore Molina, deve fare i conti con l'emergenza Covid-19 ma anche con le lacune della rosa. In attacco sarebbero stato formalizzato l'interesse per Roberto Insigne del Benevento, così come sarebbe ormai ai dettagli l'operazione per Nikolas Spalek dal Brascia. Un tesoretto dovrebbe poi arrivare dal Milan, intenzionato a riscattare Junior Messias.

Crotone, Insigne colpo per l'attacco

Nonostante la necessità di concludere nel breve termine delle operazioni in entrata il Crotone starebbe trovando alcune difficoltà nel portare a segno degli acquisti. Il motivo potrebbe risiede nel valore tecnico dei calciatori ricercati, elementi di primo piano e non semplici rincalzi. Il nome forte delle ultime ore sarebbe quello di Roberto Insigne. Il calciatore del Benevento, già seguito in estate potrebbe rappresentare un giusto rinforzo per l'attacco rossoblù. Gli squali, parallelamente, sarebbero anche sulle tracce di Gabriele Moncini, altro calciatore sannita in cerca di una sistemazione nel girone di ritorno.

Messias tesoretto del Crotone

Per convincere alcuni calciatori ad accertare la causa rossoblù serviranno anche dei soldi, visti gli alti ingaggiati.

Un tesoretto potrebbe arrivare dalla cessione al Milan di Junior Messias. Il calciatore brasiliano, autore di 4 reti con i rossoneri, è stato ceduto in estate con la formula del prestito oneroso (2,6 milioni di euro) con diritto di riscatto per una cifra di circa 5 milioni di euro. La qualità espressa nelle gare in cui è stato chiamato in causa e la fiducia del tecnico Stefano Pioli potrebbe portare la dirigenza del club di Milano ad esercitare la clausola di acquisto già in questa sessione invernale.

Con questi soldi i rossoblù potrebbero attingere al mercato con operazioni importanti e mirate all'obiettivo finale della stagione diventato, strada facendo, la salvezza.

Le altre operazioni

Sembrerebbe avvicinarsi al Frosinone il difensore Jhon Chancellor. Il centrale del Brascia, seguito anche dal Crotone, potrebbe finire in gialloblù.

A centrocampo i due nomi accostati al Crotone sarebbero Ben Lhassine Kone del Torino ma ora al Cosenza e Theophilus Awua della Pro Vercelli, calciatore già seguito in estate. Alla Pro Vercelli potrebbe finire invece con la formula del prestito fino a fine stagione il portale Gianluca Saro. Ahmad Benali, infine, sarebbe ormai ad un passo dal Brescia. Il centrocampista libico farebbe ritorno tra le fila delle Rondinelle dopo diverse stagioni a titolo definitivo.