Domenica 9 gennaio alle ore 18:30 si giocherà Roma-Juventus, gara valida per il 21° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel turno scorso, hanno subito una sconfitta fuori dalle mura amiche per 3-1 contro il Milan di Pioli: reti di Giroud (penalty), Messias e Leao per i rossoneri a cui ha inutilmente replicato Abraham per la compagine di Mourinho. La Vecchia Signora, invece, non è andata oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro il Napoli di Spalletti, dove al goal di Mertens per i partenopei ha risposto Chiesa per i bianconeri.

Statistiche: la Roma non vince contro la Juventus in match del massimo campionato italiano dal 1° agosto 2020, quando i giallorossi si imposero per 3-1.

Roma, squalificati Mancini e Karsdorp

Mister Mourinho e la sua Roma si appresteranno ad affrontare questo big match consci di non poter contare sulle prestazioni di Fuzato, Spinazzola, Mayoral per infortunio, Darboe e Diawara perché impegnati nella Coppa d'Africa e Mancini assieme a Karsdorp per squalifica. Il tecnico lusitano potrebbe schierare il 3-5-2, con Rui Patricio a difesa dei pali. Terzetto che avrà buone chance di essere composto da Kumbulla, Ibanez e Smalling. Le chiavi del centrocampo, invece, dovrebbero essere consegnate a Pellegrini, Veretout e Cristante che agiranno in mezzo al reparto, mentre Vina e Reynolds fungeranno presumibilmente da ali. Pochi dubbi, infine, sembrano esserci per il tandem offensivo giallorosso che sarà formato da Zaniolo e Abraham.

Juventus, out Bonucci e Danilo

Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno più che mai intenzionati a tornare alla vittoria in campionato, dopo il pareggio coi partenopei, sebbene l'avversario che gli si parerà dinanzi non sarà tra i più agevoli. Per battere i giallorossi, l'allenatore bianconero potrebbe scegliere il 4-3-3, con Szczesny come estremo difensore.

La linea difensiva della Juventus potrebbe essere composta, almeno inizialmente, da Cuadrado e Alex Sandro che ricopriranno il ruolo di terzini, nel frattempo de Ligt e Rugani dovrebbero essere riconfermati al centro della retroguardia. I titolari del centrocampo, invece, avranno ottime possibilità di essere Locatelli, Rabiot e McKennie, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Morata al centro con Chiesa alla sua destra e Bernaderschi a sinistra.

Non saranno del match Bonucci e Danilo per infortunio ma anche Chiellini e Pinsoglio saranno costretti a saltare la gara causa malattia.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus:

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Kumbulla, Ibanez, Smalling, Vina, Veretout, Cristante, Pellegrini, Reynolds, Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Alex Sandro, Rugani, de Ligt, Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot, Chiesa, Morata, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.