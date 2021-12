Il Milan si sta preparando ad affrontare una fase cruciale della stagione, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League nella fase a gironi.

La squadra rossonera sta facendo i conti con una serie di infortuni, che ne stanno condizionando i risultati. Il reparto offensivo è quello più bersagliato e proprio per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe pensando di ringiovanire la rosa con l'acquisto di Patrik Schick, che piace molto a Paolo Maldini. Un giocatore che invece potrebbe salutare il Milan a gennaio è Samu Castillejo, il quale potrebbe trasferirsi al Genoa alla corte dell'ex rossonero Shevchenko.

Calciomercato Milan, le richieste per Schick

Il Milan sarebbe nuovamente interessato all'acquisto dell'attaccante ex Roma Patrik Schick, il quale milita nel Bayer Leverkusen. Uno degli scogli che potrebbe incontrare la dirigenza rossonera è l'alta valutazione di mercato. Il Milan è cosciente che questa potrebbe essere l'ultima stagione di Ibrahimovic e il club rossonero dovrà cercare di ringiovanire la rosa per la prossima stagione. A tal proposito, dunque, il dirigente Paolo Maldini sarebbe intenzionato a presentare un'offerta per Schick. Maldini è attento ai giocatori che hanno ancora del potenziale e Schick è ancora relativamente giovane (25 anni) ma soprattutto sta dimostrando di aver raggiunto un livello di maturità e costanza tale da essere pronto per il grande palcoscenico.

Il Bayer Leverkusen è consapevole di avere un "tesoro" in mano e ha fissato il prezzo dell'attaccante intorno ai 35-40 milioni di euro, un investimento sicuramente importante per i rossoneri.

Milan, Castillejo potrebbe lasciare i rossoneri

A circa due mesi dall'infortunio muscolare subito contro il Bologna, l'esterno Samu Castillejo è entrato in campo durante l'1-1 di sabato sera contro l'Udinese e ha effettivamente contribuito al pareggio nel finale, mostrando una buona prestazione complessiva.

La professionalità e la dedizione dello spagnolo non sono mai state messe in discussione. Se il suo impegno per la causa non è secondo a nessuno – cosa che è stata apprezzata dal club e da Stefano Pioli – non cambia il fatto che non sia considerato parte del progetto e che a gennaio Maldini e Massara intendono completare la sua cessione.

Il Genoa di Andriy Shevchenko sarebbe entusiasta di ingaggiarlo e ha già avuto diversi colloqui con Maldini che farebbe volentieri un favore a un amico di lunga data. I contatti tra i club sono in corso e il Milan spera di guadagnare circa 7 milioni di euro da reinvestire in un nuovo difensore centrale. Castillejo vuole però prendersi del tempo per riflettere sul suo futuro e la priorità per lui sarebbe tornare a giocare nella Liga, dove sia Elche che Getafe hanno mostrato un certo interesse.