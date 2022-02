La Juventus è reduce dal pareggio contro il Torino che ha suscitato molto clamore mediatico, soprattutto per la prestazione fornita dai bianconeri. Tanti addetti ai lavori hanno definito il match disputato dalla squadra di Allegri un passo indietro rispetto alle prestazioni contro il Verona, il Sassuolo e Atalanta. La Juventus, però, ha mantenuto il quarto posto, addirittura allungando sull'Atalanta quinta e portandosi a +3, anche sei i bergamaschi devono recuperare una partita. Dopo il mercato di gennaio, il piazzamento minimo della Juventus è il quarto posto, un'eventuale mancata qualificazione alla Champions League sarebbe un fallimento sportivo ed economico importante, che però non dovrebbe portare all'addio di Massimiliano Allegri, almeno secondo il giornalista sportivo Giovanni Albanese.

A Juventibus ha dichiarato che un'eventuale addio del tecnico toscano alla Juventus potrebbe concretizzarsi solo se la Juventus arrivasse settima in classifica, ovvero non si qualificasse alle competizioni europee. Possibilità evidentemente remota se consideriamo anche il rendimento dei bianconeri nell'ultimo mese. È infatti l'unica squadra insieme al Napoli a non aver perso.

Possibile l'esonero di Allegri se non dovesse qualificarsi alle principali competizioni europee

Il tecnico Massimiliano Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche nella stagione 2022-2023. Il toscano ha un contratto importante a 9 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025 che conferma la fiducia della società bianconera nei suoi riguardi.

La possibilità di un suo esonero è remota, anche per il legame umano e professionale con il presidente Agnelli, che lo ha rivoluto alla Juventus dopo i cinque anni di trionfi dal 2014 al 2019. L'eventuale esonero del tecnico toscano potrebbe verificarsi, secondo il giornalista Giovanni Albanese, solo se la Juventus non dovesse qualificarsi alle principali competizioni europee e quindi che arrivasse settima in classifica in campionato.

Considerando il calendario agevole per la Juventus da qui a fine stagione (ha già affrontato Inter, Milan e Napoli e Atalanta), sembra una possibilità poco concreta.

La Juventus è a -9 dal Milan primo, a -7 dall'Inter e dal Napoli

La speranza per i tifosi della Juventus è che possa arrivare almeno quarta, anche se i pareggi di Milan e Napoli e la sconfitta dell'Inter hanno permesso ai bianconeri di rimanere vicino alle prime tre in classifica.

Il Milan è a +9, l'Inter a +7 (ma i nerazzurri hanno una partita in meno) come il Napoli. Considerando che mancano 12 match alla fine, i bianconeri potrebbero ancora recuperare punti importanti, sembra però difficile che possano lottare per vincere il campionato.