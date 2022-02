La Juventus è attesa da giorni importanti fra ottavi di Champions League, semifinali di Coppa Italia e match di campionato. C'è attesa anche per il Consiglio d'Amministrazione della società bianconera, dove si potrebbe decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. Potrebbe partire anche un altro giocatore bianconero, Alvaro Morata, attualmente in prestito alla Juventus dall'Atletico Madrid.

La società bianconera vanta un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro, somma che però non vorrebbe spendere. La Juventus vorrebbe eventualmente investire circa 20 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dello spagnolo. Morata è stato protagonista nella conferenza stampa di presentazione del match Villareal-Juventus. Il giocatore ha ribadito che se fosse per lui rimarrebbe sempre nella società bianconera. Non è così per la stampa spagnola, secondo la quale il giocatore vorrebbe ritornare in Spagna. Il giocatore starebbe aspettando che il Barcellona tratti il suo acquisto con l'Atletico Madrid, proprietaria del cartellino dello spagnolo.

Il giocatore Morata vorrebbe trasferirsi al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il giocatore Alvaro Morata vorrebbe ritornare in Spagna. Starebbe aspettando un'offerta del Barcellona all'Atletico Madrid, proprietaria del cartellino. Già a gennaio lo spagnolo è stato vicino al trasferimento nella società catalana, cessione non concretizzatasi per la volontà della Juventus di confermarlo.

E' stato lo stesso Morata a dichiarare nella conferenza stampa di presentazione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League che si è confrontato con Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano gli ha confermato la sua fiducia sottolineando come l'arrivo di Vlahovic lo ha avrebbe valorizzato nel ruolo di punta di fascia.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenenti dalla stampa spagnola non trovano conferme nelle dichiarazioni di Morata nella conferenza stampa di presentazione di Villareal-Juventus. Lo spagnolo ha dichiarato che se fosse per lui rimarrebbe sempre nella società bianconera. Di conseguenza la Juventus potrebbe cercare di riscattare il cartellino di Morata a fine stagione. A partire potrebbe essere Moise Kean, che piace al Paris Saint Germain. In tal caso il sostituto potrebbe essere Giacomo Raspadori, protagonista nella vittoria del Sassuolo contro l'Inter in campionato. La punta ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.