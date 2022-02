Il calciomercato dell'Inter nella prossima stagione potrebbe regalare diverse emozioni ai tifosi del biscione. Il club nerazzurro dovrà per forza di cose apportare delle modifiche a diversi reparti. Se si pensa, per esempio, che due dei quattro attaccanti nerazzurri superano la soglia dei 32 anni, si capisce come la compagine allenata da Inzaghi dovrà subire un processo di ringiovanimento della rosa.

In difesa, il nome preferito dell'Inter è Bremer

Il reparto difensivo potrebbe, a parte una pedina, sostanzialmente rimanere intatto. Il portiere Handanovic verrà affiancato da Onana e Skriniar e Bastoni dovrebbero vestire la maglia dell'Inter ancora per molto tempo.

L'unico ad essere stato messo in discussione è De Vrij. Il forte centrale olandese vorrebbe cambiare aria ed al suo posto sono diverse le voci che confermerebbero l'arrivo di Bremer. Lo stopper in forza attualmente al Torino, ha rinnovato da poco con i granata, ma Marotta avrebbe già strappato al giocatore il consenso per trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra.

Nella zona del centrocampo piacciono Frattesi e Barak

Il centrocampo dell'Inter è senza ombra di dubbio il reparto che desta meno pensieri alla Pinetina. Il rinnovo di Brozovic che pare imminente e le prestazioni convincenti di Barella fanno dormire sonni tranquilli ad Inzaghi. Tuttavia, le recenti partite con Liverpool e Milan, hanno mostrato una carenza di ricambi all'altezza.

Vidal e Gagliardini non hanno garantito il livello tecnico e caratteriale dei loro compagni titolari e proprio per questo, Marotta vorrebbe acquisire dei profili di sicuro rendimento. Stando alle voci provenienti dalla Spagna, il club nerazzurro avrebbe due obbiettivi, Frattesi che Inzaghi vedrebbe perfettamente nel suo centrocampo dinamico e Barak, per il quale ci sarebbe forte anche l'interesse del Siviglia di Monchi.

Per entrambi, in ogni caso, l'Inter potrebbe dover sborsare una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro.

Il sostituto di Dzeko potrebbe essere Scamacca

L'attacco dell'Inter sarà certamente uno dei reparti più caldi della prossima sessione di Calciomercato. Oltre a tutte le voci che si stanno inseguendo riguardo un possibile ritorno di Romelu Lukaku in maglia nerazzurra, la società del Biscione starebbe osservando altri profili.

Non è certamente un segreto che ad Inzaghi piacciano i calciatori del Sassuolo e se Frattesi sarebbe uno dei suoi pallini, stesso discorso va fatto per Gianluca Scamacca. L'attaccante cresciuto nel vivaio della Roma, è finito nel mirino dell'Inter da ormai diversi mesi e proprio a tal riguardo, nella giornata di oggi, Carnevali ha voluto ribadire come il Sassuolo sia disposto a cedere i propri calciatori ma ad un prezzo elevato, che secondo il Ds dei neroverdi, non dovrebbe essere inferiore ai 65 milioni di euro.