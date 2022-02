Uno dei giocatori che ha avuto sicuramente un buon rendimento in casa Inter in questa stagione fino ad ora è stato Hakan Calhanoglu. Il turco, arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan e, dopo un inizio altalenante, ha anche trovato continuità di rendimento, nonostante il calo avuto dalla squadra nerazzurra nelle ultime settimane. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e inevitabilmente hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Manchester United, che ha fatto un sondaggio con la società nerazzurra negli ultimi giorni.

Il Torino, invece, per giugno sta riflettendo sul futuro di Marko Pjaca, che era partito bene ma ha avuto un calo a causa di qualche problema fisico di troppo. Ora i granata potrebbero discutere del suo riscatto con la Juventus.

Manchester United sarebbe interessato a Calhanoglu

Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe caratterizzare le cronache di mercato la prossima estate è Hakan Calhanoglu. Il turco è stato bravo a conquistare tutti in casa nerazzurra, raccogliendo la pesante eredità lasciata da Christian Erikesen, che ha dovuto lasciare il club dopo il malore avuto agli Europei a causa dei rigidi protocolli vigenti in Italia che non permettono di giocare con un defibrillatore sottocutaneo.

Arrivato a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, Calhanoglu ha avuto un ottimo rendimento e i numeri lo dimostrano: in 23 partite giocate in campionato il fantasista ha messo a segno sei reti e collezionato ben otto assist. Numeri che hanno attirato l'attenzione del Manchester United, che cerca rinforzi di qualità in vista della prossima stagione dopo l'ennesima annata disputata lontana dai vertici della Premier League.

Come dimostrano le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, nessuno può essere ritenuto incedibile ma serve una proposta importante. Lo United vorrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro, che permetterebbe di realizzare comunque una plusvalenza. L'impressione, però, è che l'Inter non accetterà di trattare la cessione del classe 1994 per offerte inferiori ai 30 milioni di euro.

Il futuro di Pjaca

Torino e Juventus avrebbero cominciato a discutere del futuro di Marko Pjaca, che era partito bene in questa stagione ma ha avuto un calo nelle ultime settimane. Tre le reti messe a segno in diciannove partite di campionato fino ad ora. I granata hanno un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ma il club è perplesso sull'investimento. In virtù di ciò il club di Urbano Cairo sarebbe pronto a chiedere un ulteriore sconto sulla cifra, non superando i 2,5 milioni, o prolungare di una stagione il prestito e rimandare l'eventuale riscatto a giugno 2023, ma servirebbe poi il rinnovo di contratto che con i bianconeri è in scadenza a giugno 2023.