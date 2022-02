L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa si Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. I primi colpi potrebbero riguardare il centrocampo dove sia Matias Vecino che Arturo Vidal non dovrebbero essere confermati. Entrambi non dovrebbero rinnovare i rispettivi contratti e, soprattutto il cileno, non dovrebbe restare a Milano perché percepisce uno stipendio troppo oneroso per il budget imposto dagli Zhang. L'ex Fiorentina piacerebbe al Napoli e dovrebbe svincolarsi a parametro zero.

L'Inter penserebbe al centrocampista ivoriano

Nel mirino dei dirigenti milanesi ci sarebbe sempre Franck Kessie.

Il calciatore non avrebbe ancora rinnovato il suo rapporto con il Milan perché chiederebbe uno stipendio, ritenuto eccessivo, di circa otto milioni di euro. Cifra onerosa anche per i nerazzurri che potrebbero trattare lo stipendio proprio perché dovrebbero trarre dei risparmi dagli addii di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal. Possibile che all'ex Atalanta venga offerto un contratto, per la prossima stagione, da sei milioni di euro più bonus.

Occasione direttamente dal Barcellona di Xavi

A parametro zero potrebbe arrivare anche Sergi Roberto. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe prolungare il rapporto con il Barcellona di Xavi che ha infatti già deciso di puntare su altri profili sia per il centrocampo che per la corsia esterna.

Il calciatore potrebbe essere molto utile ai tatticismi di Simone Inzaghi che sarebbe disposto ad utilizzarlo sia come esterno sulla catena di destra che come mezzala nel suo centrocampo a cinque. L'unico nodo sarebbe però rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce attualmente. I contatti tra i due club potrebbero intensificarsi al termine del campionati.

Lukaku potrebbe giocare in Spagna

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere molto lontano dal Chelsea. Il belga non sta avendo una buona stagione sotto la guida di Thomas Tuchel che lo ha relegato in panchina anche nella sfida persa ai rigori contro il Liverpool. Possibile che venga messo sul mercato a fine stagione per recuperare parte dei 115 milioni di euro sborsati durante la scorsa estate.

Sulle tracce dell'ex Manchester United ci sarebbe il Tottenham sotto espressa richiesta di Antonio Conte ma anche l'Atletico Madrid. I Colchoneros potrebbero mettere sul piatto un'offerta da circa sessanta milioni di euro più un'eventuale contropartita tecnica. L'affare si potrebbe chiudere in estate perché la società allenata da Simeone e quella inglese avrebbero ottimi rapporti dopo aver concretizzato l'affare Saul Niguez. L'attaccante centrale, però, sarebbe seguito anche dall'Inter.