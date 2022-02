Il Calciomercato dell'Inter in questi ultimi anni pare essersi concentrato prevalentemente sull'attacco: la società nerazzurra ha infatti concentrato i propri sforzi economici per rendere l'attacco più fruttuoso e potente che mai. Resta vero però che il campionato italiano si vince, salvo rare occasioni, con la migliore difesa e quella dell'Inter non ha subito modifiche per diversi anni. Skriniar si è reso protagonista con marcature arcigne e precise. Bastoni, direttamente dalle giovanili, ha mostrato carattere oltre che un piede "educatissimo".

Infine, ma non per ultimo, c'è sempre stato Stefan De Vrij, il libero della difesa a tre che ha dato solidità e fiducia alla compagine del biscione. Proprio dall'olandese però, si starebbero riscontrando dei malumori. Il trentenne ex Lazio avrebbe deciso di abbandonare i nerazzurri nella prossima stagione, lasciando un vuoto al centro della difesa. Ovviamente Marotta non vorrebbe farsi trovare impreparato qualora questa evenienza dovesse accadere e di conseguenza avrebbe stilato una lista di diversi nomi per sostituire l'olandese, tra cui spunterebbe quello di Gleison Bremer.

Inter, si guarda in casa del Torino per rafforzare la difesa

Una delle squadre rivelazioni di quest'anno è il Torino di Ivan Juric.

I granata, oltre a proporre un bel gioco, stanno dimostrando tutte le caratteristiche che il tecnico croato porta da sempre nel proprio bagaglio di esperienza. Marcature a uomo, aggressività e ripartenze, sono gli ingredienti che stanno permettendo alla compagine piemontese di stanziare tra il 9° ed l'11° posto della Serie A.

Uno dei protagonisti assoluti della squadra comandata da Juric è Gleison Bremer. Il centrale difensivo di nazionalità brasiliana, in questo campionato sta dominando nel reparto arretrato, con un attenzione su ogni pallone magistrale. L'ultima prestazione poi, contro Dusan Vlahovic, attaccante appena arrivato alla Juventus, ha davvero colpito i critici e tra gli estimatori del calciatore ci sarebbe proprio Giuseppe Marotta.

Secondo alcune indiscrezioni il dirigente dell'Inter, avrebbe già trovato un accordo di massima con il giocatore, che ha da poco rinnovato il proprio contratto con Cairo, lasciando però aperte le possibilità di un'eventuale futura cessione.

Non solo Bremer per l'Inter

Nonostante sembri che Marotta abbia un abbozzo di accordo con Bremer, l'Inter non si starebbe fermando al solo centrale brasiliano. Infatti, stando a varie indiscrezioni, sarebbero diversi i nomi sul taccuino dei nerazzurri: in particolare uno fra Marcos Senesi in forza al Feyenoord, Martin Hinteregger dell'Eintracht Francoforte e Andreas Christensen attualmente al Chelsea, potrebbe vestire la maglia nerazzurra l'anno prossimo.