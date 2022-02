L'avventura di Lautaro Martinez all'Inter poteva terminare due stagioni fa. Infatti, il calciatore argentino sarebbe stato vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona nel 2020. È ciò che racconta l'ex direttore sportivo blaugrana Ramon Planes, il quale ha confermato il fortissimo interesse che vi era nei confronti dell'attaccante nerazzurro dichiarando: "Siamo stati vicinissimi alla conclusione della trattativa, poi la pandemia ha cambiato tutto".

Lautaro piace ancora a varie big europee

Una dichiarazione che ha confermato l'interesse dei blaugrana prima dell'effetto Covid: la permanenza del "Toro" ha agevolato la successiva partenza di Romelu Lukaku, passato nel luglio 2021 al Chelsea di Thomas Tuchel.

Adesso la situazione non sembrerebbe cambiata, nonostante il rinnovo contrattuale avvenuto durante la stagione, infatti, sul bomber classe '97 ci sarebbe l'interesse dei maggiori top club europei, in particolare modo di Chelsea, Manchester United e Liverpool, che in caso di addio di Firmino a fine stagione, potrebbe provare l'assalto all'argentino.

L'Inter non ha però alcuna intenzione di cedere Lautaro e solo di fronte a un'offerta monstre potrebbe sedersi a un tavolo per trattare un'eventuale vendita. Intanto, i nerazzurri si stanno cautelando monitorando diversi nomi per l'attacco come quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che da tempo è nel mirino del club interista, e di Jonathan David, attaccante classe 2000 in forza al Lille, sul quale ci sarebbe l'interesse anche del Milan.

Inter, possibile rinnovo per Handanovic

Non solo acquisti. L'Inter sta lavorando anche sulla questione rinnovi, con l'obiettivo di blindare i giocatori di maggiore qualità a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Oltre a quello di Marcelo Brozovic, che sembrerebbe vicinissimo al prolungamento, la dirigenza interista sta lavorando anche al rinnovo di Samir Handanovic, capitano e bandiera del club nerazzurro.

Nonostante l'arrivo di Andrè Onana nella prossima stagione, l'Inter vorrebbe la conferma dello sloveno: molto dipenderà dalla volontà di Handanovic, che vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli, ecco perchè si aspetterà di capire il ruolo dell'estremo difensore.

Discorso simile anche per Ivan Perisic, che non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale: i nerazzurri sarebbero pronti ad un'offerta da 4 milioni di euro per accontentare l'esterno croato, che nonostante l'arrivo di Robin Gosens, resta un punto fermo dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.