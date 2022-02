Una gara da dentro o fuori, il Crotone di Francesco Modesto ospita il Cosenza di Pierpaolo Bisoli nel secondo derby della stagione. In palio tre punti fondamentali per la salvezza, con le due squadre in lotta per non retrocedere e che non potranno fare calcoli puntando all'intera posta in palio. Gli squali saranno privi di Giuseppe Cuomo, i silani di Idriz Voca, con entrambe i calciatori squalificati dopo le espulsioni rimediate Nea gironata precedente.

Crotone e Cosenza: serve una vittoria

Sono 14 i punti in classifica del Crotone, 19 quelli del Cosenza.

Entrambe le squadre sono chiamate a fare punti e vincere nella sfida tra corregionali. All'Ezio Scida andrà in scena il derby, gara in programma il 23 febbraio alle ore 18:30. Sia il Crotone che il Cosenza risultano senza vittorie in campionato nel 2022: per gli squali ultimo successo il 18 dicembre 2021 (Crotone-Pordenone 4-1), mentre per il Cosenza la vittoria manca dal 27 ottobre 2021 (Cosenza-Ternana 3-1). Nella gara del girone d'andata, svolta allo Stadio "San Vito - Marulla" a vincere fu il Cosenza per 1-0 grazie ad una rete siglata su calcio di punizione da Marco Carraro.

Modesto, fiducia nel suo Crotone

A presentare nella consueta conferenza stampa di vigilanza la sfida della 25esima giornata è stato il tecnico del Crotone, Francesco Modesto.

"La squadra deve pensare di vincere, anche se sono passati due giorni dall’ultimo match, dobbiamo dimenticare la sconfitta di Lecce e vedere chi abbiamo di fronte. Difesa? Rientra Canestrelli ma abbiamo anche altre alternative come Mondonico che ha già ricoperto quel ruolo in passato". Sulla gara l'allenatore rossoblù pone fiducia, elemento imprescindibile per sperare nella salvezza.

"La squadra è vogliosa di capire la partita perché è un match fondamentale per il cammino di campionato. Abbiamo la possibilità di dimostrare di potercela fare fino alla fine, ma c’è da lottare fino all’ultimo secondo".

Bisoli sogna la vittoria nel derby

Sulla sponda opposta il tecnico Pierpaolo Bisoli, che ha debuttato sulla panchina del Cosenza con una sconfitta (2-1) a Como, sogna una vittoria che sarebbe oro colato per la sua squadra.

"Per il Crotone è una delle ultime occasioni per agganciarci. Se noi dovessimo vincere sarebbe un salvagente importante per staccare chi ci sta dietro. Sarà una battaglia e noi siamo pronti. I ragazzi ci sono, sono consapevoli del momento cruciale e posso dire che hanno voglia di contribuire a salvare il Cosenza e conservare una categoria importante per la tifoseria e per la proprietà. Florenzi dal primo minuto? È un calciatore interessante, mi piace ma va protetto e utilizzato con criterio".