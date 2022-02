Mentre i tifosi del Milan si godono il primo posto in campionato, la dirigenza è impegnata nella pianificazione del prossimo Calciomercato. Per forza di cose i rossoneri dovranno fare dei cambiamenti in attacco, visto l'avanzare dell'età di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Diversi nomi sarebbero sul taccuino dei dirigenti rossoneri, tra i quali figurerebbero Hugo Ekitike, Gabriel Jesus e Steven Bergwijn. I profili sono molto allettanti, ma le insidie non mancano e sarà difficile per il Milan portare a termine le trattative.

Calciomercato Milan, nome nuovo dalla Francia

Il Milan è alla ricerca di potenziali centravanti per il futuro e Hugo Ekitike del Reims sarebbe emerso come nuovo obiettivo. Diverse fonti riportano che il Milan è costantemente alla ricerca di talenti emergenti da ingaggiare prima che finiscano nel radar dei club veramente d'élite e che possano poi trasformarsi in top player. L'arrivo di Marko Lazetic dalla Stella Rossa a gennaio ne è un esempio. Potrebbe essere necessario un altro attaccante, però, perché Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic quest'anno compiranno rispettivamente 36 e 41 anni, motivo per cui il Milan starebbe seguendo da vicino Hugo Ekitike. L'attaccante franco-camerunense ha 19 anni e ha un contratto con il Reims, squadra della Ligue 1, fino a giugno 2024, dove ha già segnato 10 gol in questa stagione e giocato con la nazionale giovanile francese, il che suggerisce che il costo dell'operazione non sarà basso.

Ekitike ha già rifiutato il trasferimento al Newcastle perché non convinto della destinazione – volendo un club di rango superiore – e la sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, ipotesi Gabriel Jesus ma c'è l'Inter

L'Inter è sicuramente uno dei club maggiormente interessati a Gabriel Jesus, ed il loro dirigente Piero Ausilio lo considera da tempo un sogno di mercato, anzi ha cercato di ingaggiarlo dal Palmeiras prima che il giocatore scegliesse il Manchester City, mentre anche il Milan sta monitorando la sua situazione essendo alla ricerca di un attaccante giovane.

La valutazione del campione brasiliano è di circa 60 milioni di euro, ma la scadenza del contratto nel 2023 potrebbe far abbassare le pretese del City, visto che da gennaio 2023 potrebbe salutare il club a parametro zero.

Calciomercato Milan, Steven Bergwijn potrebbe arrivare

Il giocatore olandese in questa stagione ha segnato solo 3 gol in 723 minuti distribuiti su 18 partite, di cui solo 8 da titolare, e nel 2022 il suo utilizzo ulteriormente diminuito soprattutto dopo l'arrivo di Dejan Kulusevski dalla Juventus.

L'Ajax ha provato a ingaggiare Bergwijn e riportarlo in Eredivisie a gennaio ma i 25 milioni di euro richiesti erano troppi, eppure in estate il prezzo del 24enne è destinato a scendere a circa 18-20 milioni di euro. Bergwijn è nella lista dei desideri del Milan perché la dirigenza segue la situazione. Non ci sono offerte ufficiali al momento e molto dipenderà dal budget a disposizione di Maldini e Massara e dal futuro di Junior Messias.