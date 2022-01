Ormai è ufficiale. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex bomber e numero 9 della Fiorentina è passato ai bianconeri dopo una trattativa che si è conclusa nel giro di pochi giorni, avvenuta grazie ad un corteggiamento che però è databile da almeno un anno.

La trattativa che ha portato il bomber serbo alla corte di Massimiliano Allegri si è conclusa sulla base di 75 milioni di euro, più precisamente di 68 milioni di euro più sette di bonus, legati agli obiettivi che la compagine bianconera raggiungerà in questa stagione. Un acquisto fondamentale per la Vecchia Signora, che si è assicurata uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale, che era nel mirino di diversi top club europei come Arsenal e Atletico Madrid.

Per l'attaccante serbo, un contratto da 7 milioni di euro per 4 anni, che sottolineano la volontà dei bianconeri di puntare molto se non tutto su di lui.

Nella giornata di oggi, Vlahovic ha completato le visite mediche al JMedical ed ha successivamente firmato il contratto con il club bianconero. Una mossa per il presente per raggiungere il quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League, ma soprattutto per la prossima stagione, con i bianconeri che vorranno ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa.

Vlahovic sarà così l'erede di Cristiano Ronaldo, con l'obiettivo di siglare tantissime reti, fondamentali per il futuro in campionato ed in Europa della Juventus.

Juve, le possibili cessioni: da Morata a Kaio Jorge

Dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic, la Juventus sta lavorando sul fronte cessioni.

Sono vari i nomi dei calciatori che potrebbero partire già nella finestra invernale di Calciomercato: il primo potrebbe essere Alvaro Morata, che visto l'arrivo del bomber serbo, potrebbe lasciare Torino in questi ultimi giorni di calciomercato.

Sull'attaccante spagnolo, ci sarebbe il forte interesse del Barcellona di Xavi, a caccia di un attaccante che possa tramutare in gol il nuovo gioco dei blaugrana.

Al futuro di Alvaro Morata è intrecciato anche quello di Kaio Jorge: infatti, il giovane attaccante brasiliano sarebbe nel mirino di diversi squadre italiane, in particolar modo della Salernitana che con l'addio di Simy vicinissimo al Parma, vuole completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Stefano Colantuono.

Il direttore sportivo Walter Sabatini sarebbe a lavoro per concludere l'operazione, dopo gli acquisti importanti di Verdi e Fazio, così da tentare la rimonta in campionato e centrare la salvezza.

Non è finita qui. In uscita, ci sono altri calciatori come Rodrigo Bentancur, che resta nel mirino dell'Aston Villa di Steven Gerrard, e Dejan Kulusevki, ormai fuori dal progetto tecnico. Il talento svedese sarebbe nel mirino del Milan ma soprattutto del Tottenham di Antonio Conte.