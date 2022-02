La Juventus dopo una prima parte di stagione problematica nel gioco e nei risultati sembra aver trovato qualità e vittorie importanti. Attualmente è quarta in classifica a +2 sull'Atalanta che però ha una partita in meno rispetto ai bianconeri. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic hanno sicuramente migliorato la Juventus, soprattutto la punta ex Fiorentina che ha già segnato due gol, uno in Coppa Italia e l'altro in campionato. Diversi giocatori però tuttora non stanno rendendo come ci aspettava, su tutti Alex Sandro. il brasiliano sembra essere diventato una riserva di De Sciglio e Pellegrini e il suo addio a giugno sembra essere una possibilità concreta.

Il brasiliano va in scadenza a giugno 2023 e una cessione in estate potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Fra le società interessate al brasiliano ci sarebbe anche il Wolverhampton, che potrebbe offrire circa 12 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus lo cederebbe anche perché alleggerirebbe in maniera evidente il bilancio societario. Il brasiliano è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera con circa 6 milioni di euro a stagione.

Il brasiliano Alex Sandro potrebbe trasferirsi al Wolverhampton

Somma importante che la società bianconera potrebbe utilizzare per rinforzare le fasce difensive. Anche se la crescita evidente di De Sciglio e Pellegrini dà garanzie importanti al tecnico Massimiliano Allegri. Se dovesse partire Alex Sandro la Juventus potrebbe acquistare Andrea Cambiaso, giocatore del Genoa anche lui come Alex Sandro in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro. Sarebbe un altro investimento su un giovane di qualità. E a proposito di giovani e di classe 2000, la Juventus potrebbe lasciar partire Kean a giugno ed acquistare la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori. Per Kean si parla di un possibile trasferimento al Paris Saint Germain.

La Juventus risparmierebbe circa 30 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto del giocatore del Sassuolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti a giugno. Oltre a Alex Sandro, potrebbero partire Adrien Rabiot e Arthur Melo. Il francese ha la stessa situazione contrattuale del terzino, essendo in scadenza a giugno 2023. Potrebbe trasferirsi al Manchester United o al Newcastle, società che erano già interessate nei mesi precedenti. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano, si parla di un interesse concreto dell'Arsenal. La Juventus vorrebbe guadagnare almeno 30 milioni di euro dalla vendita del giocatore.