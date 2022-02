La stagione fin qui disputata alla Juventus è deludente, complice anche il poco minutaggio raccolto. Parliamo di Moise Kean, punta bianconera che con l'arrivo di Vlahovic ha diminuito ulteriormente le possibilità di essere schierato dal tecnico Massimiliano Allegri. Il toscano non sembra considerarlo importante anche se ha sottolineato come Kean possa giocare sia come punta centrale ma anche di fascia. Molto dipenderà dalla seconda parte della stagione e da come la punta riuscirà a sfruttare le possibilità che gli concederà Allegri ma le ultime notizie di mercato confermano il fatto che diverse società potrebbe cercare di acquistarlo a giugno.

Come è noto Kean è arrivato alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 di circa 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe decidere di acquistarlo e poi cederlo alle società interessate. Si è parlato molto di un interesse concreto del Paris Saint Germain per il giocatore, considerando che Mbappé dovrebbe lasciare la società francese a parametro zero a giugno e Icardi potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta. Nelle ultime ore però anche diverse società spagnole starebbero valutando un investimento per Kean, in particolar modo Villareal, Siviglia e Atletico Madrid.

Il giocatore Kean potrebbe trasferirsi in Spagna

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Moise Kean potrebbe essere riscattato dalla Juventus e ceduto in Spagna.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di Villareal, Siviglia e Atletico Madrid, che potrebbero offrire alla società bianconera circa 30 milioni di euro. La Juventus starebbe lavorando già al sostituto di Kean. Potrebbe essere Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo valutato circa 30 milioni di euro. Più o meno la somma che potrebbe arrivare alla società bianconera per la cessione di Kean in Spagna.

L'eventuale cessione della punta bianconera all'Atletico Madrid potrebbe agevolare anche l'eventuale riscatto da parte della Juventus del cartellino di Alvaro Morata, di proprietà della società spagnola. Come è noto la società bianconera ha un diritto di riscatto per circa 35 milioni di euro. La Juventus però non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro per lo spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre a Kean potrebbe cedere altri giocatori importanti nel Calciomercato estivo. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il brasiliano piace al Wolverhampton, dalla sua partenza potrebbero arrivare circa 12 milioni di euro. Il sostituto potrebbe Pellegrini, con De Sciglio che sarebbe l'alternativa se dovesse prolungare il suo contratto con la società bianconera in scadenza a giugno.