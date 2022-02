La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. Dopo il match contro il Torino ci sarà l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal in terra spagnola. L'ultimo match di febbraio sarà in campionato contro l'Empoli. Dal 23 febbraio ci sarà anche l'atteso Consiglio d'Amministrazione della Juventus in cui potrebbe decidersi anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Parliamo di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. La situazione più impegnativa è quella evidentemente dell'argentino, soprattutto per l'ingaggio che potrebbe andare a guadagnare il giocatore.

Attualmente lo stipendio di Dybala è di circa 7 milioni di euro a stagione. La Juventus non dovrebbe incrementarlo ma inserire dei bonus aggiuntivi che si attiverebbero al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, presenze, assist e gol. Bonus che potrebbe essere di circa 3 milioni di euro, con l'argentino che potrebbe quindi andare a guadagnare un totale di 10 milioni di euro a stagione. In questo modo Dybala sarebbe incentivato a fare sempre meglio e potrebbe diventare uno dei migliori giocatori della storia della Juventus.

Possibile offerta d'ingaggio a Dybala da 7 milioni di euro più 3 di bonus a stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire a Dybala un contratto da 7 milioni di euro netti più 3 milioni di euro di bonus per un totale di 10 milioni di euro a stagione.

La decisione dell'offerta da presentare al giocare potrebbe arrivare durante il Consiglio d'Amministrazione della Juventus previsto dal 23 febbraio. Si attendono novità anche per la situazione contrattuale degli altri giocatori in scadenza a giugno. Le ultime notizie di mercato parlano di una possibile offerta a Cuadrado da 3 milioni netti a stagione più bonus fino a giugno 2024.

Il colombiano dovrebbe andare a guadagnare di meno rispetto all'attuale ingaggio. Diminuzione d'ingaggio anche per Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche del futuro professionale di un altro giocatore importante. Parliamo di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto.

La società bianconera può acquistarlo per circa 35 milioni di euro ma vorrebbe spendere di meno. Potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus per acquistare il cartellino dello spagnolo. Potrebbe invece lasciare la Juventus Moise Kean. Per il giocatore potrebbe esserci il trasferimento al Paris Saint Germain. Se così sarà la società bianconera risparmierebbe i 35 milioni che ancora deve pagare per l'acquisto a titolo definitivo di Kean, previsto a giugno 2023. Somma che potrebbe utilizzare per l'acquisto di Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo valutato circa 30 milioni dalla società emiliana.