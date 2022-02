Sabato 26 febbraio alle ore 18 ci sarà Empoli-Juventus, incontro valido fra i match della 27^ giornata di Serie A 2021/22.

La squadra toscana, nel 26° turno di campionato, ha perso per 2-0 (doppietta di Quagliarella) allo Stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria di Giampaolo. I bianconeri, invece, hanno pareggiato il Derby della Mole per 1-1 contro il Torino di Juric: in rete sono andati de Ligt per la Vecchia Signora e Belotti per i granata nella gara disputata allo Juventus Stadium.

Dove vederla: la gara tra Empoli e Juventus verrà trasmessa sulla piattaforma streaming Dazn.

Empoli, Bajrami sulla trequarti campo

Mister Andreazzoli e il suo Empoli navigano al 12° posto del campionato con 31 punti ottenuti e un rassicurante +9 sulla zona retrocessione. Gli azzurri mancano alla vittoria da dieci turni, quando si imposero per 1-0 in trasferta col Napoli il 12 dicembre scorso, e tornare a far bottino pieno contro la Vecchia Signora pare un'impresa poco semplice. Per impensierire i bianconeri, il tecnico della compagine toscana potrebbe optare per il 4-3-1-2, con Vicario come estremo difensore. La linea difensiva dell'Empoli avrà ottime possibilità di essere formata da Parisi e Stojanovic come terzini, nel frattempo Viti e Romagnoli faranno da scudo centrale. Le chiavi del centrocampo saranno presumibilmente consegnate a Zurkowski, Bandinelli e Asllani.

Bajrami, infine, dovrebbe occupare la trequarti campo, mentre il tandem offensivo degli azzurri sarà composto da Pinamonti e Di Francesco.

Juventus, out Chiesa e Chiellini

Max Allegri e la sua Juventus affronteranno l'Empoli vogliosi di tornare alla vittoria in trasferta in campionato che manca da tre turni (1-1 col Milan e 1-1 con l'Atalanta), malgrado i bianconeri non potranno contare sugli infortunati Chiellini e Chiesa.

Saranno, invece, da valutare le condizioni fisiche di Alex Sandro, Bernardeschi, Dybala, Rugani e McKennie. Per vincere contro la squadra toscana, l'allenatore dei bianconeri potrebbe scegliere il 4-3-3, con Szczesny in porta. I terzini potrebbero essere Danilo sulla fascia destra e Pellegrini che agirà sul fronte sinistro, mentre Bonucci e de Ligt si posizioneranno in mezzo al pacchetto arretrato.

Nel centrocampo della Vecchia Signora dovrebbero giocare Locatelli, Zakaria e Rabiot. I titolari del tridente d'attacco, in ultimo, saranno probabilmente Vlahovic al centro con Cuadrado alla sua destra e Morata che agirà sul fronte opposto.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus:

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Parisi, Viti, Romagnoli, Stojanovic, Asllani, Bandinelli, Zurkowski, Bajrami, Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Andreazzoli.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Pellegrini, de Ligt, Bonucci, Danilo, Locatelli, Zakaria, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.