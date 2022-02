La Juventus ha rimediato un pareggio contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: un 1-1 che dà la possibilità ai bianconeri di giocarsi la qualificazione al turno successivo nel match dell'Allianz Stadium di Torino.

Intanto è stato schierato nel secondo tempo - dopo diversi match di assenza per infortunio muscolare - Leonardo Bonucci, entrato al posto di Alex Sandro. Il difensore italiano prima del match era stato protagonista di un'intervista a El Pais in cui ha parlato anche di un suo ex compagno alla Juventus, Cristiano Ronaldo, e di uno nuovo, Dusan Vlahovic, acquistato dalla Juventus nel recente mercato di gennaio.

Proprio Bonucci prima del match ha voluto sottolineare come Cristiano Ronaldo fosse un trascinatore e dava molta energia alla squadra. Per questo non si possono fare confronti con Dusan Vlahovic, che è giovane e come tale ha bisogno di maturare e anche di sbagliare.

Bonucci ha parlato di Cristiano Ronaldo e di Vlahovic

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è stato intervistato da El Pais prima del match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Aveva sottolineato che sarebbero stati match difficili contro una squadra d'esperienza, come fra l'altro ha dimostrato l'andata finita 1-1. Bonucci ha parlato del nuovo acquisto della Juventus Vlahovic dichiarando: "Con Dusan abbiamo un riferimento in area a cui affidare il pallone".

Il difensore ha poi aggiunto: "Con Cristiano Ronaldo ogni partita iniziava sul risultato di 1-0. Dava energia e mentalità al gruppo. Ma non si possono fare paragoni. Dusan è una prima punta ed è molto giovane. Deve avere il tempo di sbagliare e di crescere".

Di certo l'impatto di Vlahovic è stato importante, considerando che al suo primo match in Champions League ha segnato un gol nei primi secondi di gioco, di fatto al primo pallone che ha toccato.

La stagione fin qui disputata da Vlahovic con la Juventus

Dopo una prima parte di stagione importante con la Fiorentina, Vlahovic sta dimostrando anche alla Juventus di essere un giocatore importante. Ha segnato un gol in campionato contro il Verona al suo primo match in bianconeri, confermandosi anche in Coppa Italia contro il Sassuolo. Non erano poi arrivati gol invece contro Atalanta e Torino, prima di quello segnato in Champions League nell'andata degli ottavi di finale contro il Villarreal.