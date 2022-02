La prossima estate il Newcastle sarà grande protagonista della sessione di Calciomercato vista la grande disponibilità economica dopo l'arrivo di Pif a capo del club. Il club inglese, starebbe guardando in casa Inter per cercare di rinforzarsi e sarebbe pronto a fare "follie" per alcuni gioielli della rosa dell'Inter. Tra questi c'è sicuramente Milan Skriniar, che ha tanti estimatori in Premier League, visto che anche in passato è stato accostato ad altri club, su tutti Manchester City e Manchester United.

Anche la Juventus sta valutando come rinforzarsi la prossima estate.

I bianconeri potrebbero intervenire anche tra i pali e avrebbero cominciato a sondare il terreno con l'Atalanta per vedere se ci sono le basi per imbastire una trattativa per Juan Musso.

Newcastle su tre giocatori dell'Inter

L'Inter dovrà respingere l'assalto ai suoi migliori giocatori in rosa la prossima estate. Non mancano le società interessate ai diversi top player a disposizione di Simone Inzaghi e tra queste c'è il Newcastle, che non avrà certamente problemi a livello economico per provare a fare il salto di qualità il prossimo anno. I Magpies sono in piena lotta per la salvezza in questa stagione e qualora dovesse arrivare, l'anno prossimo proverà ad alzare notevolmente il livello e per questo motivo avrebbe messo nel mirino tre giocatori dell'Inter.

Uno è Milan Skriniar, ormai affermatosi come uno dei migliori difensori al mondo. Il centrale slovacco è molto legato ai colori nerazzurri ma le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku dimostrano come non si può mai dire mai, soprattutto dinanzi a proposte fuori mercato. L'altro giocatore, invece, sarebbe Lautaro Martinez, che potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri, interessati a Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus.

Per loro due il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro.

L'altro calciatore nerazzurro che piacerebbe è Ivan Perisic, ma essendo in scadenza di contratto con l'Inter, qualora non dovesse rinnovare, a giugno sarà libero di accasarsi a parametro zero.

Juventus su Musso

La Juventus la prossima stagione potrebbe cercare un rinforzo tra i pali cercando di cedere Szczesny visto l'alto ingaggio percepito.

I bianconeri, per questo motivo, avrebbero messo nel mirino l'estremo difensore dell'Atalanta, Juan Musso. L'argentino è arrivato la scorsa estate dall'Udinese per 20 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto dinanzi a una buona proposta. Il club bianconero, per convincere la Dea, potrebbe mettere sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino di uno tra Luca Pellegrini e Daniele Rugani.