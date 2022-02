La Juventus ha ottenuto un pareggio importante contro l'Atalanta nei minuti di recupero grazie ad un gol di Danilo. Un 1-1 che conferma come i bianconeri siano ancora in lotta per i primi quattro posti in campionato. Prestazione notevole quella della Juve, che ha avuto diverse azioni da gol non sfruttate dal settore avanzato. Il gran gol di Malinovskyi stava decidendo il match a favore dei bergamaschi, ma i bianconeri hanno dimostrato carattere nel recuperarlo. Intanto la società bianconera è pronta a lavorare sui rinnovi contrattuali, come anche dichiarato dal vicepresidente Pavel Nedved nell'intervista prima del match.

Fra i giocatori in scadenza c'è anche Bernardeschi, che potrebbe ritornare fra i titolari nel match di campionato contro il Torino. Il centrocampista piace a diverse società, fra cui anche l'Inter. Secondo le ultime notizie di mercato la società nerazzurra potrebbe offrire un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026 per il giocatore. Un'offerta importante anche se il centrocampista vorrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus.

Il centrocampista è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e come dichiarato anche dal vice presidente Pavel Nedved, sarà uno dei giocatori con i quali ci sarà un incontro per parlare di prolungamento contrattuale. Attualmente Bernardeschi guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione, la Juventus difficilmente gli offrirà lo stesso ingaggio.

La volontà del giocatore sembra essere quella di voler rimanere nella società bianconera, per questo potrebbe accettare una diminuzione dello stipendio pur di rimanere alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus incontrerà a breve per il prolungamento contrattuale non solo Bernardeschi ma anche gli altri giocatori in scadenza a giugno.

Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Mattia Perin e Mattia De Sciglio rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. Per l'argentino si parla di un'offerta da 8 milioni di euro più bonus a stagione, con la Juventus che vorrebbe risparmiare sui costi di commissione da pagare all'agente sportivo Jorge Antun. Possibile offerta da 3 milioni di euro a stagione più bonus per Cuadrado fino a giugno 2023 con opzione per quella successiva. Per Mattia Perin e Mattia De Sciglio non sembrano esserci particolari possibilità di permanenza a Torino.